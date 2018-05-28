İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden bir isim istifa etti

Bug\u00fcn \u0130yi Parti'nin kurucu \u00fcyelerinden biri olan Ruhat Mengi twitter hesab\u0131ndan, neden belirtmeden istifa etti\u011fini duyurdu, "\u00d6nceden ald\u0131\u011f\u0131m bir karard\u0131." dedi.,\u0130yi Parti Kurucu \u00dcyeli\u011fi ve Genel \u0130dare Kurulu \u00fcyeli\u011finden istifa eden Mengi Twitter'dan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadeleri kulland\u0131:\r\n\r\n,Meral Ak\u015fener gerek mitinglerinde gerekse se\u00e7im otob\u00fcs\u00fcn\u00fcn \u00fczerinde yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmalarda ilgi \u00e7ekmiyor, kalabal\u0131k olu\u015fturam\u0131yor. \r\n\r\n,\u00d6zellikle son g\u00fcnlerde s\u0131k s\u0131k miting yapmaya \u00e7al\u0131\u015fan Ak\u015fener'in bu durumu \u0130Y\u0130 Parti \u00fcyelerinin moralini bozan konulardan biri haline geldi.,"\u0130yi Parti kurucu \u00fcyeli\u011finden ve Genel \u0130dare Kurulu \u00fcyeli\u011finden istifa ediyorum. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde de \u00dcsk\u00fcdar'da Ak\u015fener ve \u0130Y\u0130 Parti i\u00e7in konu\u015fma yapan \u0130yi Parti'nin kurucu \u00fcyelerinden Ruhat Mengi, Ak\u015fener gibi ilgi toplayamad\u0131.\r\n\r\n,Bunu daha uzun s\u00fcre gizlemem, bug\u00fcne kadar hic yalan s\u00f6ylemedi\u011fim sevenlerime,halk\u0131ma kar\u015f\u0131 sadakatsizlik olacakt\u0131.",.