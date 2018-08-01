İYİ Parti’nin tartışılan ismi istifa etti

O\u011fuzhan Beker yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamayla g\u00f6revinden istifa etti\u011fini duyurdu.,\u0130Y\u0130 Parti Gen\u00e7lik Kollar\u0131 Genel Ba\u015fkan\u0131 O\u011fuzhan Beker, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamayla g\u00f6revinden istifa etti\u011fini bildirdi. \r\n\r\n, \u00c7al\u0131\u015ftay s\u0131ras\u0131nda kavga \u00e7\u0131km\u0131\u015f ve eski Gen\u00e7lik Kollar\u0131 Genel Ba\u015fkan\u0131 Osman Ert\u00fcrk \u00d6zel\u2019in burnu k\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. ,\u0130yi Parti'nin tart\u0131\u015f\u0131lan ismi istifa etti.,Partide kritik isim y\u00fcz\u00fcnden kavgalar ya\u015fanm\u0131\u015ft\u0131.,Bu sald\u0131r\u0131n\u0131n ard\u0131ndan a\u00e7\u0131klamada bulunan Osman Ert\u00fcrk \u00d6zel, \u201ckiral\u0131k bir sald\u0131rgan\u201d diyerek olay\u0131n planl\u0131 oldu\u011funa i\u015faret etmi\u015fti. Daha sonra ise bu sald\u0131r\u0131da da o zaman \u0130Y\u0130 Parti Gen\u00e7lik Kollar\u0131 Ba\u015fkan\u0131 O\u011fuzhan Beker\u2019in ad\u0131 ortaya at\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,O\u011fuzhan Beker, Osman Ert\u00fcrk \u00d6zel\u2019in istifas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u0130Y\u0130 Parti Gen\u00e7lik Kollar\u0131 Genel Ba\u015fkan\u0131 olmu\u015ftu. O\u011fuzhan Beker\u2019in ismi de, s\u0131k s\u0131k haberlere de konu olmu\u015ftu.