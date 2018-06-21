İyi Parti Samsun milletvekili adayı İbrahim Özyer hayatını kaybetti! | İbrahim Özyer kimdir?

\u0130Y\u0130 Parti'nin Ankara'da 30 May\u0131s 2018'de ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fi aday tan\u0131t\u0131m toplant\u0131s\u0131na kat\u0131lmak i\u00e7in gece saat 02.00'de Samsun'dan yola \u00e7\u0131kan, \u0130Y\u0130 Parti Samsun heyeti, K\u0131r\u0131kkale Bal\u0131\u015feyh mevkiinde kaza ge\u00e7irmi\u015fti.\r\n\r\n,Samsun'dan Ankara\u2019ya giderken trafik kazas\u0131 ge\u00e7iren \u0130yi Parti Samsun milletvekili aday\u0131 \u0130brahim \u00d6zyer, hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,Milletvekili aday\u0131 hayat\u0131n\u0131 kaybetti! ,Samsun'dan Ankara\u2019ya giderken trafik kazas\u0131 ge\u00e7iren \u0130yi Parti Samsun milletvekili aday\u0131 hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,Kazada a\u011f\u0131r yaralanan ve tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc K\u0131r\u0131kkale T\u0131p Fak\u00fcltesi yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitesinde tedavisi s\u00fcren \u0130brahim \u00d6zyer, bug\u00fcn ak\u015fam saatlerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti\r\n\r\n,Samsun 2. s\u0131ra milletvekili aday\u0131 \u0130brahim \u00d6zyer'in o\u011flunun kulland\u0131\u011f\u0131 ara\u00e7, K\u0131r\u0131kkale Bal\u0131\u015feyh mevkiinde \u015farampole yuvarlan\u0131rken, kazada \u0130Y\u0130 Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u00d6mer S\u00fcsl\u00fc, Milletvekili adaylar\u0131 \u0130brahim \u00d6zyer, \u00d6nder Fatih \u015eenol, Samsun B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belesiyesi Meclis \u00fcyesi Recep G\u00fclero\u011flu ve Arac\u0131 kullanan \u0130brahim \u00d6zyer'in o\u011flu Alper \u00d6zyer yaralanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,E\u011fitim Durumu\r\nSamsun Cumhuriyet Lisesi 1980\r\nEski\u015fehir Anadolu \u00dcniversitesi, \u0130ktisat Fak\u00fcltesi 1988 \r\n,Mesleki G\u00f6revleri\r\n1. S.M.M.M.O Samsun \u015eubesi Oda meclis \u00dcyeli\u011fi ve \u00fcst Kurul delegeli\u011fi\r\n2. MESANDER ( M\u00fcte\u015febbis Esnaf Sanayici ve i\u015fadamlar\u0131 G.Merkez Kurucu\u00fcyeli\u011fi)\r\n3. Vak\u0131f ve dernek y\u00f6neticili\u011fi ve \u00fcyeli\u011fi\r\nSiyasi G\u00f6revleri\r\n- 1995-1996 MHP Samsun Merkez \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131\r\n- 1997-1999 MHP \u0130l Y\u00f6netim Kurulu \u00dcyeli\u011fi\r\n- 1999-2007 MHP Samsun \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 G\u00f6revi- 2007 TBMM 23. D\u00f6nem MHP Samsun Milletvekili Aday\u0131\r\n- 2008 MHP Samsun B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan Adayl\u0131\u011f\u0131\r\n- 2009 Milliyet\u00e7i Hareket Partisi MYK Yedek \u00dcyeli\u011fi\r\n- 2017 \u0130Y\u0130\u00a0Parti Kurucular Kurulu \u00dcyeli\u011fi \r\n