İYİ Parti seçim vaadi belli oldu

Mesleki y\u00fcksek okul mezunlar\u0131na k\u0131sa d\u00f6nem imkan\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131z.\r\n\r\n,\u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener, 24 Haziran i\u00e7in partisinin se\u00e7im vaatlerini s\u0131ralad\u0131.,138 sayfal\u0131k se\u00e7im beyannamesini a\u00e7\u0131klayan \u0130Y\u0130 Parti lideri Meral Ak\u015fener, "Mesleki y\u00fcksek okul mezunlar\u0131na k\u0131sa d\u00f6nem imkan\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131z" gibi bir \u00e7ok dikkat \u00e7eken vaatte \r\nbulundu.\r\n\r\n,\u0130Y\u0130 Parti lideri Meral Ak\u015fener, partisinin se\u00e7im beyannamesini a\u00e7\u0131klad\u0131. Salondaki gruba hitap eden Ak\u015fener'in ilk se\u00e7im vaadi, "Se\u00e7im baraj\u0131n\u0131 da y\u00fczde 5'e indirece\u011fiz" oldu.\r\n\r\nAskerlikle ilgili d\u00fczenleme de yapacaklar\u0131n\u0131 belirten Ak\u015fener, "Mesleki y\u00fcksek okul mezunlar\u0131na k\u0131sa d\u00f6nem imkan\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131z" diyerek dikkat \u00e7eken bir vaatte bulundu.\r\n\r\nMeral Ak\u015fener'in a\u00e7\u0131klamalar\u0131ndan sat\u0131rba\u015flar\u0131;\r\n\r\n,Se\u00e7im baraj\u0131n\u0131 y\u00fczde 5'e indirece\u011fiz. Yurtd\u0131\u015f\u0131ndaki vatanda\u015flar\u0131m\u0131z i\u00e7in say\u0131ya g\u00f6re se\u00e7im merkezleri olu\u015fturaca\u011f\u0131z.\r\n\r\n,Gece g\u00fcnd\u00fcz demeden g\u00f6rev ba\u015f\u0131nda olan polislerimizin \u00f6zl\u00fck haklar\u0131n\u0131 iyile\u015ftirecek, ek g\u00f6stergelerini 3600'e \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131z. Uzman er ve erba\u015flara g\u00f6rev s\u00fcreleri sonunda kadroya ge\u00e7me f\u0131rsat\u0131 sunaca\u011f\u0131z.\r\n\r\n\u00d6\u011fretmenlerimizin ek ders \u00fccretlerini art\u0131raca\u011f\u0131z 3600 ek g\u00f6sterge alabilmelerinin \u00f6n\u00fcn\u00fc a\u00e7aca\u011f\u0131z. Biz \u00f6\u011fretmenlerimizi \u00e7ok seviyor ve onlara g\u00fcveniyoruz. Performans sistemi gibi ucube bir duruma son veriyoruz.\r\n\r\n,Toplumsal refah ve huzurun \u00f6n\u00fcndeki en b\u00fcy\u00fck engel olarak g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz i\u015fsizli\u011fe kar\u015f\u0131 kapsaml\u0131 bir m\u00fccadele ba\u015flataca\u011f\u0131z. \u0130\u015fsizlik ortalamas\u0131n\u0131 y\u00fczde 5,6'ya d\u00fc\u015f\u00fcrece\u011fiz. Kad\u0131n istihdam\u0131n\u0131 y\u00fczde 50'ye y\u00fckseltece\u011fiz. Gen\u00e7lerin i\u015f g\u00fcc\u00fc piyasas\u0131ndaki talep etti\u011fi nitelikleri kazanabilmesi i\u00e7in mesleki e\u011fitim, staj ve i\u015fba\u015f\u0131nda e\u011fitim programlar\u0131n\u0131 art\u0131raca\u011f\u0131z.\r\n\r\n,Tehlikeli sekt\u00f6rlerde uzun \u00e7al\u0131\u015fma s\u00fcreli, ucuz ve kurals\u0131z i\u015f\u00e7i \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 engelleyerek i\u015f cinayetlerini T\u00fcrkiye'nin g\u00fcndeminden \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131z. Harcamay\u0131 de\u011fil, geliri vergilendiren, vatanda\u015f\u0131n g\u00fcvenece\u011fi bir vergi sistemi kullanaca\u011f\u0131z. Vergi mevzuat\u0131n\u0131 sade hale getirerek vergiyi tabana yayaca\u011f\u0131z.\r\n\r\n,Asgari \u00fccretteki vergileri kademeli olarak kald\u0131raca\u011f\u0131z. Akaryak\u0131t ba\u015fta olmak \u00fczere \u00d6TV oranlar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrece\u011fiz. Vergi yat\u0131r\u0131m, d\u0131\u015f ticaret ve te\u015fvik mevzuat\u0131n\u0131 sade basit anla\u015f\u0131l\u0131r ve uygulanabilir hale getirece\u011fiz.\r\n\r\nBu sayede yabanc\u0131 ve yerli sermaye i\u00e7in g\u00fcvenilir bir yat\u0131r\u0131m ortam\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131z.\r\n\r\n\r\n,End\u00fcstri 4,0'a ge\u00e7i\u015fi h\u0131zland\u0131rmak suretiyle, s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir m\u00fckemmeliyet merkezleri kuraca\u011f\u0131z. Bu merkezler ile ileri teknoloji \u00fcretmek i\u00e7in, mikro kobi ve b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7ekli i\u015fletmeleri, k\u00fcmelenme modeliyle bir araya getirece\u011fiz.\r\n