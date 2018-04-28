İYİ Parti yöneticisi Akşener'e isyan edip istifa etti

\u0130Y\u0130 Parti y\u00f6neticisi Ak\u015fener'e isyan edip istifa etti,.,\u0130yi Parti kurucusu ve Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener'e isyan ederek zehir zemberek a\u00e7\u0131klamalarda bulunan \u0130Y\u0130 Parti Ba\u011fc\u0131lar \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Hasan S\u00fcmer partisinden istifa etti.\r\n\r\n,"Kamuoyuna; Milliyet\u00e7i duygular\u0131m ve vatan sevgim ile dahil oldu\u011fum \u0130yi Parti \u00c7at\u0131s\u0131 alt\u0131ndan son g\u00fcnlerde onaylamad\u0131\u011f\u0131m giri\u015fimlerin, bende olu\u015fturdu\u011fu huzursuzluk ve milliyet\u00e7i fikirlerime ters olmas\u0131 nedeniyle ayr\u0131lmaya karar verdim.\r\n\r\n,"Vatan ve millet sevgimiz ile \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131m\u0131z yolda yan\u0131m\u0131za kat\u0131lanlar\u0131n masumiyetimize zarar verdi\u011fine inanmaktay\u0131m.,15 Temmuz darbe giri\u015fiminde FET\u00d6'c\u00fc ter\u00f6ristlere g\u00f6\u011fs\u00fcn\u00fc siper ederek, tanklar\u0131n alt\u0131na yatarak hi\u00e7 d\u00fc\u015f\u00fcnmeden \u015fehadet \u015ferbeti i\u00e7enleri hi\u00e7e sayan, adeta 249 \u015fehidimizi g\u00f6rmezden gelen bir zihniyetle ayn\u0131 yolda y\u00fcr\u00fcmem m\u00fcmk\u00fcn de\u011fildir. ,Sahip oldu\u011fum prensipler, "zafere giden her yol m\u00fcbaht\u0131r'' inanc\u0131yla kesinlikle ba\u011fda\u015fmamaktad\u0131r. ,T\u00fcm bu nedenlerle \u0130yi partideki g\u00f6revimden ayr\u0131lma zarureti do\u011fmu\u015ftur."\r\n\r\n