İYİ Partililer kaza geçirdi: Çok sayıda yaralı var

\u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener\u2019in Ankara\u2019da d\u00fczenledi\u011fi Se\u00e7im Beyannamesi Toplant\u0131s\u0131'na kat\u0131lmak \u00fczere Samsun'dan Ankara'ya giden \u0130Y\u0130 Parti Samsun te\u015fkilat\u0131ndan 7 ki\u015finin bulundu\u011fu Alper \u00d6zyer y\u00f6netimindeki 55 AAB 44 plakal\u0131 minib\u00fcs, saat 06.00 s\u0131ralar\u0131nda K\u0131r\u0131kkale'nin Bal\u0131\u015feyh il\u00e7esi yak\u0131nlar\u0131nda kontrolden \u00e7\u0131k\u0131p, \u015farampole yuvarland\u0131.\r\n,Kazada \u0130Y\u0130 Parti Samsun \u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u00d6mer S\u00fcsl\u00fc, milletvekili adaylar\u0131 \u0130brahim \u00d6zyer ve \u00d6nder Fatih \u015eenol ile parti y\u00f6neticisi \u00d6mer \u015ei\u015fman, partililer Alper \u00d6zyer, Recep G\u00fclero\u011flu ve s\u00fcr\u00fcc\u00fc G\u00fcrkan \u015ei\u015fman yaraland\u0131.\r\n,Ambulanslarla K\u0131r\u0131kkale \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi ile Y\u00fcksek \u0130htisas Hastanesi\u2019ne kald\u0131r\u0131lan yaral\u0131lardan milletvekili aday\u0131 \u0130brahim \u00d6zyer ve parti y\u00f6neticisi \u00d6mer \u015ei\u015fman'\u0131n sa\u011fl\u0131k durumlar\u0131n\u0131n a\u011f\u0131r oldu\u011fu bildirildi.\r\n,\u0130Y\u0130 Partililer kaza ge\u00e7irdi.,\u00c7ok say\u0131da yaral\u0131n\u0131n oldu\u011funu a\u00e7\u0131kland\u0131.,.,Yaral\u0131lar\u0131n durumu a\u011f\u0131r.