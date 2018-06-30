İzdivaçta sayısız talibini geri çeviren Hanife'den evlilik sinyali

Bir d\u00f6nem evlilik programlar\u0131n\u0131n vazge\u00e7ilmez ismi olan Hanife G\u00fcrdal'\u0131n sosyal medya payla\u015f\u0131m\u0131 takip\u00e7ilerini heyecanland\u0131rd\u0131. ,Kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 evlilik program\u0131nda \u00fcn kazanan Hanife G\u00fcrdal, sosyal medya hesab\u0131ndan tuzlu kahve payla\u015f\u0131m\u0131 yaparak evlilik sinyali verdi.\r\n\r\n,Evlilik yar\u0131\u015fmas\u0131nda arad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bulamayan Hanife, yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131ma "Her nasibin vaktinin esiri oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fcm. \u015e\u00fck\u00fcrler olsun" notunu d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Son olarak da TV 8 ekranlar\u0131na gelen 'A\u015fk-\u0131 Roman' dizisiyle oyunculu\u011fa ad\u0131m atan Hanife G\u00fcrdal, bir s\u00fcredir dondurmac\u0131 Furkan Alko\u00e7 ile birlikte.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,.