İzmir'de amatör futbol maçları iptal

\u0130zmir'e hafta sonu ula\u015fmas\u0131 beklenen tropikal f\u0131rt\u0131na nedeniyle 29 ve 30 Eyl\u00fcl tarihinde oynanacak amat\u00f6r futbol ma\u00e7lar\u0131 ileri bir tarihe ertelendi.\r\n\r\n\r\n,\u0130zmir'de beklenen tropik f\u0131rt\u0131na nedeniyle hafta sonu oynanacak amat\u00f6r futbol m\u00fcsabakalar\u0131 iptal edildi. \r\n,29-30 Eyl\u00fcl tarihlerinde \u0130zmir'de oynanmas\u0131 planlanan t\u00fcm amat\u00f6r futbol m\u00fcsabakalar\u0131n\u0131n Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nden al\u0131nan raporlar do\u011frultusunda, a\u015f\u0131r\u0131 olumsuz hava ko\u015fullar\u0131 sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi\u011fi ifade edildi.\r\n\r\n,Ku\u015fadas\u0131 Liman Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, 29-30 Eyl\u00fcl'de bal\u0131k\u00e7\u0131lar\u0131n denizlere a\u00e7\u0131lmas\u0131 yasakland\u0131. \r\n\r\n\r\n,."Meteorolojiden edinilen bilgilere g\u00f6re Orta Akdeniz'de olu\u015fmas\u0131 beklenilen f\u0131rt\u0131nan\u0131n ilimizi etkilemesi durumunda, Valili\u011fimiz koordinesinde 24 saat esasl\u0131 gerekli tedbirler al\u0131nm\u0131\u015f, Vali ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda ilgili kurumlar\u0131n temsilcileri ile kriz merkezi olu\u015fturulmu\u015ftur. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n Valili\u011fimizin, kaymakaml\u0131klar ve Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn uyar\u0131 ve a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131 dikkate almalar\u0131, herhangi bir ma\u011fduriyet durumunda 112 Acil \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezini aramalar\u0131 kamuoyunun bilgisine sunulur."\r\n\r\n\u00d6te yandan, Mu\u011fla B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesinden yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada ise t\u00fcm birimlerin AFAD ile e\u015f g\u00fcd\u00fcml\u00fc olarak AKOM koordinesinde teyakkuza ge\u00e7irildi\u011fi vurguland\u0131.\r\n\r\n,\u0130zmir Amat\u00f6r Spor Kul\u00fcpleri Federasyonu'ndan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ,Mu\u011fla Valili\u011fi f\u0131rt\u0131na nedeniyle kriz masas\u0131 olu\u015fturuldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131, Ku\u015fadas\u0131'nda ise bal\u0131k\u00e7\u0131lar\u0131n denizlere a\u00e7\u0131lmas\u0131 yasakland\u0131., Mu\u011fla Valili\u011fince etkili olmas\u0131 beklenen tropik f\u0131rt\u0131na nedeniyle kriz merkezi olu\u015fturuldu\u011fu bildirildi.\r\n\r\n,Ya\u015fanabilecek herhangi bir olumsuzlu\u011fa kar\u015f\u0131 ekiplerin y\u00f6nlendirilece\u011fi bildirilen a\u00e7\u0131klamada \u015funlar kaydedildi:\r\n\r\n,Valilikten yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ekiplerinin beklenen f\u0131rt\u0131naya kar\u015f\u0131 haz\u0131r oldu\u011fu belirtildi.\r\n\r\n