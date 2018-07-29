İzmir'de hesabına yanlışlıkla 22 bin lira yatan gençten insanlık dersi

\u0130zmir'de ya\u015fayan Kemalpa\u015fal\u0131 bir gen\u00e7 yanl\u0131\u015fl\u0131kla hesab\u0131na yatan 22 bin liraya yak\u0131n ameliyat paras\u0131n\u0131 iade ederek adeta insanl\u0131k dersi verdi.,Olay, \u0130zmir\u2019in Kemalpa\u015fa il\u00e7esinde ya\u015fand\u0131. Ge\u00e7imini foto\u011fraf\u00e7\u0131l\u0131k yaparak sa\u011flayan Ufuk Keklik isimli vatanda\u015f\u0131n hesab\u0131na yanl\u0131\u015fl\u0131kla 21 bin 266 lira havale yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Durumu telefonu \u00e7ald\u0131\u011f\u0131nda \u00f6\u011frenen Keklik, "Telefonun di\u011fer ucunda a\u011flayan bir ses tonuyla bayan vard\u0131. 'O\u011flum ameliyat olacak paray\u0131 yanl\u0131\u015fl\u0131kla sizin hesab\u0131n\u0131za yat\u0131rd\u0131' dedi. Bende ilk ba\u015fta inanmad\u0131m ama daha sonra durumu ara\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131mda ger\u00e7ek oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fcm ve imza kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 paray\u0131 iade ettim" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,\u00d6te yandan konunun sosyal medyadan da payla\u015f\u0131lmas\u0131yla Ufuk Keklik isimli vatanda\u015fa onlarca tebrik ve te\u015fekk\u00fcr iletildi.