İzmir'de kayıp olan Minik Rüya ve anneannesi bulundu

\u0130zmir'deki kay\u0131p bebekten sevindiren haber geldi.,D\u00fcn sabah saatlerinde anneannesiyle birlikte \u00e7\u0131kan ve anneannesiyle birlikye ortadan kaybolan minik R\u00fcya ve anneannesi bulundu.,\u0130zmir'in Tire il\u00e7esinde d\u00fcn sabahtan beri kay\u0131p olan 1.5 ya\u015f\u0131ndaki R\u00fcya \u00c7elik ile anneannesi Fatma Yenig\u00fcn (55) bulundu\r\n,Bug\u00fcn yap\u0131lan arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda R\u00fcya ve anneannesi bulundu.\r\n\r\n,\u00d6te yandan, arama ve kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na komandolar da kat\u0131ld\u0131. Araziye da\u011f\u0131lan deneyimli komandolar, minik R\u00fcya ve anneannesine dair iz arad\u0131. Ge\u00e7 saatlere kadar devam eden aramalarda, uzman k\u00f6peklerden de yard\u0131m al\u0131nd\u0131.