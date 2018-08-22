İzmir'de tren raydan çıktı, faciadan dönüldü!

\u0130zmir'de faciadan d\u00f6n\u00fcld\u00fc...,\u0130zmir\u2019in Sel\u00e7uk il\u00e7esinden \u0130zmir\u2019e do\u011fru seyreden \u0130zmir Banliy\u00f6 Sistemleri (\u0130ZBAN) treni, makas de\u011fi\u015ftirirken \u00f6n vagon raydan \u00e7\u0131kt\u0131. Facian\u0131n e\u015fi\u011finden d\u00f6n\u00fclen olayda yolcular tahliye edildi.,Edinilen bilgiye g\u00f6re olay, saat 21.30 sular\u0131nda Sel\u00e7uk\u2019tan \u0130zmir istikametine giden \u0130ZBAN treninde meydana geldi. \u0130ddiaya g\u00f6re, makinist makas de\u011fi\u015ftirirken \u00f6n vagon raydan \u00e7\u0131kt\u0131. ,Sel\u00e7uk Belediye Ba\u015fkan\u0131 Dr. Dahi Zeynel Bak\u0131c\u0131, trende teknik bir aksakl\u0131k ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve \u015fans eseri \u00f6l\u00fc veya yaral\u0131n\u0131n bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Tren b\u00fcy\u00fck bir g\u00fcr\u00fclt\u00fcyle salland\u0131 ve yolcular pani\u011fe kap\u0131ld\u0131. Facian\u0131n e\u015fi\u011finden d\u00f6n\u00fclen olayda yolcular da b\u00fcy\u00fck bir panik ya\u015fad\u0131. Olay s\u0131ras\u0131nda seyahat eden vatanda\u015flar hemen tahliye edildi.,Olay s\u0131ras\u0131nda trende yolculuk eden Nejdet Erta\u015f (53), \u201cNe oldu\u011funu anlamad\u0131k. Tren bir anda sallanmaya ba\u015flad\u0131. , Biz raydan \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 zannettik. Baz\u0131 yolcular korkudan \u00e7\u0131\u011fl\u0131k att\u0131. Sonras\u0131nda g\u00f6revliler bizi trenden \u00e7\u0131kard\u0131\u201d ifadelerini kulland\u0131., Bak\u0131c\u0131, \u201cYolcular\u0131m\u0131z\u0131n burnu dahi kanamad\u0131. Allah korudu. Teknik bir aksakl\u0131k nedeniyle olay meydana geldi. T\u00fcm yolcular\u0131m\u0131za ge\u00e7mi\u015f olsun\u201d dedi., Tren yolunun yak\u0131n\u0131n oturan vatanda\u015flar g\u00fcr\u00fclt\u00fcy\u00fc duyduklar\u0131n\u0131 aktard\u0131.