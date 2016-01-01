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İşgalci İsrail güçleri Gazze'yi vurdu
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İzmir'de trenin çarptığı liseli Berkay mezuniyetine 2 gün kala öldü
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Küba'daki uçak kazasında ölü sayısı 111'e yükseldi
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İzmir'de trenin çarptığı liseli Berkay mezuniyetine 2 gün kala öldü
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Günün en azı haberi İzmir'den geldi!
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