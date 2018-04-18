İzmir'de üretilmeye başlandı! Dünyanın dilinde

Kemalpa\u015fa il\u00e7esinde et i\u015fleme tesisi kuran H\u00fcseyin Cengiz, kalan kemikleri de\u011ferlendirmek i\u00e7in bir aray\u0131\u015fa girdi. Yapt\u0131\u011f\u0131 yurt d\u0131\u015f\u0131 gezileri s\u0131ras\u0131nda ilik suyu \u00fczerine sat\u0131\u015f yapan i\u015f yerlerini fark eden Cengiz, T\u00fcrkiye'ye d\u00f6nd\u00fckten sonra kemikleri de\u011ferlendirmek i\u00e7in Ar-Ge \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 y\u00fcr\u00fctt\u00fc.,Cengiz, yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar sonras\u0131 y\u00fczde 100 dana kaval kemi\u011fi kullanarak ilikli kemik suyu \u00fcretimine ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n\u0130\u015fte \u015fifa kayna\u011f\u0131 olan ilikli kemik suyu \u00fcretiminin hikayesi...,\u0130likli kemik suyunu Zel markas\u0131yla piyasaya s\u00fcren firma sahibi Cengiz, AA muhabirine, ilikli kemik suyunun do\u011fal bir \u015fifa kayna\u011f\u0131 oldu\u011funu ve y\u00fczy\u0131llard\u0131r geleneksel bir lezzet olarak mutfaklarda yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\nKemiklerin de\u011ferlendirilmesi i\u00e7in yapt\u0131klar\u0131 Ar-Ge \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 sonras\u0131 ilikli kemik suyunu \u00fcretip raflarda sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 aktaran Cengiz, "Yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z ara\u015ft\u0131rma sonras\u0131nda ilikli kemik suyunun T\u00fcrkiye'de raflarda olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce 'biz bunu \u00fcretebilir miyiz?' diye ba\u015flad\u0131 proje. Ar-Ge'ler yap\u0131ld\u0131 ve raflara \u00e7\u0131kt\u0131k. K\u0131sa bir s\u00fcrede \u00e7ok ciddi talep olunca ilikli kemik suyundan yeni \u00fcr\u00fcnler \u00e7\u0131karmay\u0131 hedefledik ve bizim geleneksel tatlar\u0131m\u0131z olan kelle pa\u00e7a, i\u015fkembe ve tarhana gibi organik \u00fcr\u00fcnlerle raflara \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131k. \u015eu anda T\u00fcrkiye genelinde yakla\u015f\u0131k 15 bin noktada t\u00fcketiciyle bulu\u015fuyoruz. Ana hedefimiz sa\u011fl\u0131kl\u0131, katk\u0131s\u0131z do\u011fal \u00fcr\u00fcnler sunmak." dedi.,\u0130zmir'de \u00fcretilmeye ba\u015fland\u0131! T\u00fcm dnya bunu konu\u015fuyor.,Cengiz, \u00fcr\u00fcnlerinde katk\u0131 maddesinin bulunmad\u0131\u011f\u0131 hem sa\u011fl\u0131k hem de lezzeti bir arada t\u00fcketicilere sunduklar\u0131n\u0131 ifade ederek, market raflar\u0131na 4 ay gibi bir s\u00fcre \u00f6nce \u00e7\u0131kmalar\u0131na ra\u011fmen t\u00fcketicilerden \u00e7ok g\u00fczel geri d\u00f6n\u00fc\u015fler ald\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nTesisi 10 milyon lira \u00f6z sermayeyle kurduklar\u0131n\u0131 ve 50 ki\u015fiyi istihdam ettiklerini aktaran Cengiz, hijyene \u00e7ok \u00f6nem verdiklerini, \u00fcretilen \u00fcr\u00fcnlerin tesisteki laboratuvarda s\u00fcrekli testlerden ge\u00e7irildi\u011fini belirtti.\r\n\r\nCengiz, g\u00fcnde 10 tonluk \u00fcretim yapt\u0131klar\u0131n\u0131 anlatarak, kemiklerin \u00e7orbaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclmesiyle ekonomiye y\u0131ll\u0131k 36 milyon liral\u0131k katma de\u011fer kazand\u0131racaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,H\u00fcseyin Cengiz, T\u00fcrkiye'nin yan\u0131 s\u0131ra \u00fcr\u00fcnlerini yurt d\u0131\u015f\u0131ndaki g\u0131da fuarlar\u0131nda tan\u0131tma imkan\u0131 bulduklar\u0131n\u0131, buralardan gelen geri d\u00f6n\u00fc\u015flerin kendilerini heyecanland\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi.\r\n\r\nCengiz, "\u0130hracata y\u00f6nelik hedeflerimiz var, Dubai g\u0131da fuar\u0131na kat\u0131ld\u0131k, orada K\u00f6rfez \u00fclkeleri ve Ortado\u011fu'dan bir talep var, bunun d\u0131\u015f\u0131nda T\u00fcrki Cumhuriyetlere numunelerimiz gitti, orayla da g\u00f6r\u00fc\u015fmelerimizi yap\u0131yoruz. Tahmin ediyorum k\u0131sa s\u00fcrede ihracata ba\u015flam\u0131\u015f olaca\u011f\u0131z. B\u00f6ylece at\u0131l durumdaki kemi\u011fi katma de\u011fere d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrm\u00fc\u015f olaca\u011f\u0131z." diye konu\u015ftu.\r\n\r\nCengiz, kad\u0131nlar\u0131n i\u015f d\u00fcnyas\u0131nda daha fazla yer almas\u0131yla mutfakta ge\u00e7irdikleri zaman\u0131n azald\u0131\u011f\u0131na dikkati \u00e7ekerek, "Biz \u00fcr\u00fcn\u00fcm\u00fcz\u00fc 10 saat kaynat\u0131yoruz, art\u0131k hi\u00e7bir kad\u0131n\u0131n 10 saat boyunca \u00fcr\u00fcn\u00fc kaynatacak zaman\u0131 ve enerjisi yok. Biz t\u00fcketicileri o zahmetten kurtar\u0131p kesinlikle katk\u0131 maddesi ve koruyucu i\u00e7ermeyen \u00fcr\u00fcnlerle raflarday\u0131z. \u00dcr\u00fcn \u00e7e\u015fitlendirilmesine de buradan ba\u015flad\u0131k, geleneksel tatlar\u0131m\u0131z olan i\u015fkembe ve kelle pa\u00e7a ile devam ettik. Hem sa\u011fl\u0131kl\u0131 besin kayna\u011f\u0131m\u0131z hem de evlerde yapmas\u0131 zahmetli. Biz evde yap\u0131lmas\u0131 zor olan ama sa\u011fl\u0131kl\u0131 do\u011fal \u00fcr\u00fcnler pe\u015findeyiz." ifadelerini kulland\u0131.