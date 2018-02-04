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15 Temmuz Destanı
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GÜNDEM
-
Şehit için asılan bayrak NATO komutanını rahatsız etti
GÜNDEM
-
Hac Bilal köyü terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi
GÜNDEM
-
Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken detay!
GÜNDEM
-
AK Parti, 81 ilin "tomografisini" çekiyor
GÜNDEM
-
Furkan Vakfı'nda üyeler evlilik formu dolduruyorlarmış
GÜNDEM
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na kongre tebriği
YAŞAM
-
Bursa'da teleferik seferleri iptal edildi
SAĞLIK
-
Gelecekte kanserin panzehiri akıllı moleküller olacak
EĞİTİM
-
Kenyalı öğrenciler geleceklerini Türkiye'de arıyor
GÜNDEM
-
İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi
EĞİTİM
-
Doktora Burs Programı öğrenci başvuruları tamamlandı
EKONOMİ
-
Fitch, Azerbaycan'ın görünümünü 'durağana' yükseltti
TEKNOLOJİ
-
BAE, ilk yerli uydusu 'KhalifaSat'ın yapımını tamamladı
GÜNDEM
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan için Roma'da olağanüstü güvenlik
DÜNYA
-
Çin’den ABD’ye tepki
SPOR
-
Beşiktaş, seri galibiyet almakta zorlanıyor
T-Otomobil
-
Toyota, 181 bin aracını geri çağırdı
YAŞAM
-
Mutluluk kepçeyle geldi
YAŞAM
-
Yerli çoban sıkıntısı Afganlılara istihdam sağladı
YAŞAM
-
Van merkezli terör operasyonu: 9 gözaltı
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Ramazan
İzmir’den geldi Samsun’da sokak ortasında göbek attı
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Almanya’da yaşadığı öğrenilen 20’li yaşlardaki genç kız, İzmir’den otobüsle Samsun’a geldi.
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