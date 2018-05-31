İzmit'te güzellik merkezinde bu hale geldi! Doktorlar bile inanamadı…

\u0130zmit'te bir g\u00fczellik merkezinde lazer epilasyon yapt\u0131ran Y.K.'nin (29) kollar\u0131nda, karn\u0131nda ve s\u0131rt\u0131nda 1'inci derecede yan\u0131klar olu\u015ftu. \r\n\r\n,Y.K. hastaneye tedavi i\u00e7in gitti\u011finde v\u00fccudundaki izleri g\u00f6ren doktorlar\u0131n darp edildi\u011fini zannettiklerini belirterek, "Can\u0131m ac\u0131d\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in g\u00fczellik merkezini arad\u0131\u011f\u0131mda v\u00fccudumu suyla temas ettirmemem gerekti\u011fini s\u00f6ylediler. Sabah kalk\u0131p i\u015fe gelmek i\u00e7in \u00fcst\u00fcmdekileri de\u011fi\u015ftirirken g\u00f6be\u011fimin \u00fczerindeki izleri fark ettim. G\u00fczellik merkezinde sadece \u00f6z\u00fcr dilediler ama yapabilecekleri de bir \u015fey olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler. Hastaneye gidip tedavi oldum. Acil servisteki doktorlar bana 'Darp m\u0131 ettiler. ,Biri size bir \u015fey mi yapt\u0131? Polisi \u00e7a\u011f\u0131ral\u0131m m\u0131?' dediler. Ben de g\u00fczellik merkezinde oldu\u011funu s\u00f6yledim. Sa\u011f olsun doktorlar yard\u0131mc\u0131 oldular ve hemen gerekeni yapmam\u0131 s\u00f6yleyip, bana rapor verdiler. 1'inci dereceden yan\u0131k olu\u015fmu\u015f v\u00fccudumda" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,\u0130zmit H\u00fcrriyet Caddesi'nde bulunan bir g\u00fczellik merkezine giden Y.K., lazer epilasyon yapt\u0131rd\u0131. Epilasyonun ard\u0131ndan Y.K.'nin kollar\u0131nda, karn\u0131nda ve s\u0131rt\u0131nda yan\u0131klar olu\u015ftu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi olan Y.K.'nin v\u00fccudunda 1'inci derecede yan\u0131k olu\u015ftu\u011fu tespit edildi. Bir kafede \u00e7al\u0131\u015fan Y.K., Cumhuriyet Savc\u0131l\u0131\u011f\u0131'na giderek g\u00fczellik merkezinden \u015fikayet\u00e7i oldu.\r\n\r\n,Epilasyon s\u0131ras\u0131nda ac\u0131 ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Y.K., "Kollar\u0131m\u0131 almaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131nda can\u0131m\u0131n \u00e7ok yand\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6revli arkada\u015fa s\u00f6yledim. Bana hassas bir d\u00f6nemde oldu\u011fum i\u00e7in can\u0131m\u0131n yand\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler ve i\u015flem yapmaya devam ettiler. Ben ilk defa oraya gitmiyordum, bu 14'\u00fcnc\u00fc seans\u0131md\u0131 ve ilk kez bu kadar ac\u0131 hissettim. \u0130\u015flem bittikten sonra beni 15-20 dakika beklettiler odada, ba\u015fka m\u00fc\u015fteriye bakmaya gittiler. Ben tekrar can\u0131m\u0131n ac\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylememe ra\u011fmen benimle ilgilenen olmad\u0131. Sonra eve geldi\u011fim zaman \u015fiddetli bir a\u011fr\u0131 hissettim, g\u00f6be\u011fimi a\u00e7\u0131p bakt\u0131\u011f\u0131mda k\u0131zar\u0131kl\u0131k vard\u0131 ve \u00e7ok \u015fiddetli bir \u015fekilde a\u011fr\u0131yordu, hi\u00e7bir \u015fey yapam\u0131yordum, can\u0131m \u00e7ok ac\u0131yordu" dedi.\r\n\r\n,Lazer epilasyon i\u00e7in 2 bin liraya anla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131, seanslar halinde epilasyonun yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Y.K., "Ben 1,5 senedir bu g\u00fczellik merkezine gidiyorum ve oraya verdi\u011fim paralar\u0131n tamam\u0131n\u0131n bana iade edilmesi gerekti\u011fini s\u00f6yledim. Onlar da b\u00f6yle bir \u015feyin m\u00fcmk\u00fcn olamayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler. Sadece bir seans \u00fccreti olan 50 TL'yi verebileceklerini s\u00f6ylediler. Ben de haklar\u0131nda \u015fikayette bulundum" dedi.