İznik Gölü iki kız çocuğuna mezar oldu

Bursa\u2019da \u0130znik g\u00f6l\u00fcne giren 8 \u00e7ocuk bo\u011fulma tehlikesi atlatt\u0131. ,\u00c7evreden yeti\u015fen vatanda\u015flar taraf\u0131ndan 6 \u00e7ocuk kurtar\u0131l\u0131rken, iki k\u0131z serin sularda can verdi. ,\u00c7ocuklar\u0131n cans\u0131z bedenleri dalg\u0131\u00e7lar taraf\u0131ndan g\u00f6lden \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Y\u0131ld\u0131r\u0131m il\u00e7esindeki bir tekstil at\u00f6lyesinde \u00e7al\u0131\u015fan 15 ki\u015filik grup, piknik yapmak i\u00e7in Orhangazi'ye geldi. ,Grup, \u00e7aml\u0131k sahilinden g\u00f6le geldi. Serinlemek i\u00e7in g\u00f6le giren gruptan 8\u2019i bo\u011fulma tehlikesi atlatt\u0131. ,\u00c7ocuklar\u0131n feryad\u0131 \u00fczerine olay yerine ko\u015fan vatanda\u015flar, bo\u011fulmak \u00fczere olan 1\u2019i erkek 6 \u00e7ocu\u011fu sudan \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n\r\n,G\u00f6lden \u00e7\u0131kar\u0131lan Neslihan Sezek (14), Eylem Sezek (15), K\u00fcbra Sezek (17), Muharrem Sayhan (13), G\u00fcll\u00fc Sayhan (17) ve Marziye Sayhan (17) sudan \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131ktan sonra ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131larak burada m\u00fc\u015fahede alt\u0131na al\u0131nd\u0131. ,2 \u00e7ocuk ise g\u00f6lde kayboldu. \u00c7ocuklar\u0131n bulunmas\u0131 i\u00e7in \u0130znik g\u00f6l\u00fcne UMKE ve deniz polisi \u00e7a\u011fr\u0131ld\u0131. ,Pompa \u00e7evresinde suya giren dalg\u0131\u00e7 polisler, yakla\u015f\u0131k 2 saatlik \u00e7al\u0131\u015fma sonras\u0131nda, ya\u015flar\u0131nda ve isimleri Fatma Salman (13) ile Vildan Sal\u00e7\u0131n (12) oldu\u011fu belirlenen iki k\u0131z \u00e7ocu\u011funun cesetlerine ula\u015ft\u0131. ,\u00c7ocuklar\u0131n cenazeleri hastane morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. Ac\u0131 haberi alan yak\u0131nlar\u0131 sahile ak\u0131n etti. \r\n\r\n,Cesetlerin sudan \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 esnada yak\u0131nlar\u0131 g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fuldu. \r\n\r\n,..,.