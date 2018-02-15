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Jandarma tek tek çevirip bu gözlükleri taktırdı, yürüyemediler!
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Fotoğraflar Aydın'ın Söke ilçesinden geldi, jandarma tek tek çevirip bu gözlükleri taktırdı. Sonrasında olanlar bir bakın...
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