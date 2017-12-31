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Jandarmadan Uludağ'da yılbaşına özel önlem
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Hafta sonuyla birleşen yılbaşı tatilinde binlerce kişinin akın ettiği Uludağ'da, Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı anında müdahale için yoğun güvenlik önlemleri aldı.
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