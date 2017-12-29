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15 Temmuz Destanı
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GÜNDEM
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Tunceli'de teröristlere ait 8 sığınak daha imha edildi
GÜNDEM
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Dışişleri Bakanlığı: 300 kişilik esir değişimi memnuniyet verici
SPOR
-
Everton Cenk Tosun için Beşiktaş'a 20 Milyon euro teklif etti
SPOR
-
Samsunspor Yönetimi istifa etti
GÜNDEM
-
İstanbul’da huzur operasyonu
EKONOMİ
-
THY büyümeye devam ediyor
YAŞAM
-
15 Temmuz Köprüsü’ndeki ‘hayalet sürücü’ yakalandı
YAŞAM
-
Tokat’ta bu görüntü polisi alarma geçirdi
YAŞAM
-
Adıyaman'da fabrika yangını korkuttu
YAŞAM
-
Kastamonu’da 50 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi
YAŞAM
-
Çorum'da ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
GÜNDEM
-
Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar
YAŞAM
-
Kargoda hedef büyüten THY’den yeni hamle
YAŞAM
-
Japon turist 9 yıldır bisikletle dünyayı geziyor
GÜNDEM
-
Diyarbakır’da yılbaşı öncesi asayiş uygulaması
GÜNDEM
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Muş'ta 'Huzur Türkiye' uygulaması
GÜNDEM
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Mustafa Destici AK Parti Genel Merkezinde
YAŞAM
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Kırkağaç'taki yangında bir ev yandı
GÜNDEM
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Türkiye'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne tepki
YAŞAM
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Meteorolojiden iki il için kuvvetli yağış uyarısı
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Ramazan
Japon turist 9 yıldır bisikletle dünyayı geziyor
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9 yıl önce tenis öğretmenliği mesleğini bırakarak Japonya’dan yola çıkan 40 yaşındaki Shogan Kameda yürüyerek ve bisikletle 37 ülkeyi gezdi.
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