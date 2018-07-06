Japonya, 7 teröristi idam etti

Sald\u0131r\u0131lar\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiren Budist Aum Shinrikyo \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn lideri Shoko Asahara 2006 y\u0131l\u0131nda idama mahkum edilmi\u015f fakat idam\u0131 y\u0131llard\u0131r erteleniyordu. \u0130dam\u0131n\u0131n y\u0131llarca ertelenmesi toplumda b\u00fcy\u00fck tepkilere sebep oluyordu. Aum Shinrikyo \u00f6rg\u00fct\u00fcne bir\u00e7ok devlet adam\u0131n\u0131n ve \u00fcnl\u00fc ki\u015finin de \u00fcye olmas\u0131 bir \u00e7ok s\u00f6ylentiye neden oluyordu. \r\n,Ter\u00f6r sald\u0131r\u0131lar\u0131nda kocas\u0131n\u0131 kaybeden Shizue Takahashi idamlar i\u00e7in \u201cBence do\u011fru olan buydu, Ke\u015fke kocam\u0131n anne ve babas\u0131 da bug\u00fcnleri g\u00f6rebilselerdi" dedi. \r\n,Uluslararas\u0131 Af \u00d6rg\u00fct\u00fc Uzakdo\u011fu Yetkilisi Hiroka Shoji ise idam cezas\u0131n\u0131n insan haklar\u0131 ihlali oldu\u011fu a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu. \r\n,Tokyo Metrosu'na 1995 y\u0131l\u0131nda sarin gaz\u0131yla yap\u0131lan ter\u00f6r sald\u0131r\u0131lar\u0131nda 27 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybederken, 5 binden fazla ki\u015fi yaralanm\u0131\u015f bir\u00e7ok insan k\u00f6r olmu\u015ftu. \r\n,Japonya Adalet Bakan\u0131 Yoko Kamikawa bu sabah bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Bakan Kamikawa, Tokyo Metrosu'na 1995 y\u0131l\u0131nda sarin gaz\u0131yla sald\u0131r\u0131lar ger\u00e7ekle\u015ftiren Aum Shinrikyo \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn lideri ve 6 \u00fcyesinin bu sabah idam edildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. \u0130damlarla ilgili a\u00e7\u0131klama yapan Bakan, \u201cBu su\u00e7lar sadece Japonya\u2019da de\u011fil, di\u011fer \u00fclkelerde de korkuya sebep oldu ve i\u00e7imizde derin yaralara sebep oldu\u201d dedi. \r\n,Tokyo Metrosu'na 1995 y\u0131l\u0131nda sarin gaz\u0131yla sald\u0131r\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiren Aum Shinrikyo \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn lideri ve 6 \u00fcyesi bu sabah idam edildi. \r\n