Japonya'da helikopter dağa çakıldı!

Japonya'da 9 ki\u015fiyi ta\u015f\u0131yan bir arama kurtarma helikopteri d\u00fc\u015ft\u00fc.,Gunma b\u00f6lgesel y\u00f6netimine ait Bell 412EP tipi arama kurtarma helikopteriyle havaland\u0131ktan sonra irtibat kesildi.\r\n\r\n,Helikopterin kayboldu\u011funun duyurulmas\u0131ndan saatler sonra enkaz, \u00fclkenin ortas\u0131ndaki Nakanojo kasabas\u0131 yak\u0131n\u0131ndaki bir da\u011fda bulundu.\r\n\r\n,Amerikan Associated Press haber ajans\u0131n\u0131n ge\u00e7ti\u011fi foto\u011fraflarda, helikopterin parampar\u00e7a oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\nHelikopterin i\u00e7inde d\u00f6rt arama kurtarma g\u00f6revlisi ve be\u015f itfaiyeci vard\u0131.