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Japonya'da Jebi tayfunu hayatı felç etti
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Japonya'da son 25 yılın en şiddetlisi olarak nitelendirilen Jebi tayfununun hayatı felç ettiği ve yüz binlerce insan için tahliye emri verildiği bildirildi.
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