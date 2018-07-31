Japonya'da sıcaklık ve felaketler nedeniyle 300'den fazla kişi öldü

Japonya'da temmuz ay\u0131nda hava ko\u015fullar\u0131na ba\u011fl\u0131 felaketlerde \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131 300'\u00fc a\u015ft\u0131.\r\n,Japonya'da afet y\u00f6netiminden sorumlu resmi makamlar, ay\u0131n ilk iki haftas\u0131nda Japonya'n\u0131n bat\u0131s\u0131n\u0131 etkisi alt\u0131na alan a\u015f\u0131r\u0131 ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 sel ve toprak kaymalar\u0131nda 222 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini duyurdu.\r\n,Kay\u0131p 9 ki\u015fiden ise hala haber al\u0131nam\u0131yor.\r\n,Yetkililer ayr\u0131ca, hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 40 derecenin \u00fcst\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 \u00fclkede, temmuz ay\u0131 i\u00e7inde 100'e yak\u0131n ki\u015finin a\u015f\u0131r\u0131 s\u0131caklar kaynakl\u0131 sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131ndan ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fini belirtti.\r\n,\u00d6te yandan Kyodo ajans\u0131n\u0131n, Yang\u0131n ve Afet Y\u00f6netimi Ajans\u0131na dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 haberinde, 30 Nisan-29 Temmuz tarihlerinde \u00fclkede etkisini g\u00f6steren s\u0131caklardan 125 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc, 57 bin 500'den fazla ki\u015finin de g\u00fcne\u015f \u00e7arpmas\u0131 \u015fikayetiyle hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n