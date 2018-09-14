Japonya'da tattı, sırrını vermediler! Şimdi dünyaya satıyor
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Trabzon’da sütlaç üretimi yapan Uğur Alkurt, gittiği Japonya'da tattığı ve çok beğendiği süt reçelinin istediği tarifi, kendisine ’sır’ denilerek verilmedi. Alkurt, formülü öğrenmek için işe koyuldu, yanında getirdiği süt reçelini, Trabzon’da laboratuvar ortamında araştırdı, uzun denemeler yaptı. Alkurt, sonunda formülünü çözdüğü, tat ve kıvamını yakaladığı süt reçelini üretmeyi başardı. Çeşitlerini de artıran Alkurtun ürettiği süt reçeli başta olmak üzere diğer reçel çeşitleri, yurt içi ve yurt dışından da ilgi görüyor.