Japonya'nın bilinmeyen yüzü... Hiç böyle görmediniz!

Japonya'y\u0131 hi\u00e7 b\u00f6yle g\u00f6rmediniz...,Pragl\u0131 foto\u011fraf\u00e7\u0131 David Tesinsky, Japonya'n\u0131n Osaka kentinde yer alan Airin Chiku gecekondu mahallesine ait ilgi \u00e7ekici foto\u011fraflara imza att\u0131.\r\n,David Tesinsky, sosyal-belgesel foto\u011fraf\u00e7\u0131l\u0131\u011fa ilgi duyan Pragl\u0131 bir foto\u011fraf\u00e7\u0131.\r\n\r\n,\u0130nsan hikayelerine merakl\u0131 olan David, bu do\u011frultuda Japonya'n\u0131n yolunu tuttu ve bu ilgin\u00e7 foto\u011fraflara imza att\u0131. ,\u0130\u015fte Japonya'n\u0131n di\u011fer y\u00fcz\u00fc...,.