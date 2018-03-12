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Jet kazasında bir dram daha çıktı! İkinci pilot FETÖ mağduruymuş...

Jet kazasında bir dram daha çıktı! İkinci pilot FETÖ mağduruymuş...
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İran'da düşen Başaran Holding'e ait jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet'in FETÖ kumpasıyla çok sevdiği subaylıktan atıldığı, yine FETÖ yüzünden işe iade edilemediği ortaya çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden Başaran Holding’e ait Bombardier Challenger 604 tipi özel jet İran hava sahasında düştü. Uçakta bulunan 2’si kadın pilot, 1’i hostes, 8’i yolcu 11 kişi hayatını kaybetti. Ünlü iş adamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşını taşıyan jet ardında ise yürek burkan hikayeler bıraktı.

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