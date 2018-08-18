Jim Carrey: Bizim füzemiz, bizim suçumuz

ABD\u2019li komedyen Jim Carrey, Yemen\u2019deki hava sald\u0131r\u0131s\u0131 sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybeden 40 \u00e7ocuk i\u00e7in Twitter hesab\u0131 \u00fczerinden a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,Yemen'de, Suudi Arabistan \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcndeki koalisyonun hava sald\u0131r\u0131s\u0131nda vurdu\u011fu okul otob\u00fcs\u00fcnde \u00f6len \u00e7ocuklar ile ilgili \u00fcnl\u00fc komedyen Jim Carrey\u2019den a\u00e7\u0131klama geldi.,Carrey att\u0131\u011f\u0131 tweet\u2019te \u015fu ifadelere yer verdi: \u201c40 masum \u00e7ocuk bir otob\u00fcste \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc. Bizim m\u00fcttefikimiz. Bizim f\u00fczemiz. Bizim su\u00e7umuz.\u201d,Twitter'da 18 milyona yak\u0131n takip\u00e7isi bulunan Carrey'in bu payla\u015f\u0131m\u0131 15 binden fazla retweet ald\u0131.,Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta Yemen'in kuzeyindeki Sada'da Suudi koalisyonun d\u00fczenledi\u011fi hava sald\u0131r\u0131s\u0131nda piknikten d\u00f6nen bir okul otob\u00fcs\u00fc vurulmu\u015ftu.,Uluslararas\u0131 K\u0131z\u0131lha\u00e7 Komitesi sald\u0131r\u0131da 29 \u00e7ocu\u011fun \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klarken, uluslararas\u0131 alanda tan\u0131nmayan Husi h\u00fck\u00fcmeti ise \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131n\u0131n 51 oldu\u011funu ve aralar\u0131nda 40 \u00e7ocuk bulundu\u011funu belirtmi\u015fti.