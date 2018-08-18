Jim Carrey'den ADB'ye büyük tepki!

D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc akt\u00f6r Jim Carrey daha fazla sessiz kalamad\u0131!,ABD'ye tepkisini bak\u0131n nas\u0131l dile getirdi.,'Bizim su\u00e7umuz', "40 masum \u00e7ocuk bir otob\u00fcste \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc. Bizim m\u00fcttefikimiz. Bizim f\u00fczemiz. Bizim su\u00e7umuz."\r\n,Komedi oyuncusu Jim Carrey, ABD bayra\u011f\u0131n\u0131n bulundu\u011fu f\u00fczelerin \u00e7ocuklarla dolu bir arabaya y\u00f6nlendiren karikat\u00fcr\u00fc payla\u015farak \u015fu mesaj\u0131 yazd\u0131:\r\n,.,Suudi Arabistan'\u0131n \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcndeki Arap Koalisyonu, Yemen'de \u00e7ocuklar\u0131 ta\u015f\u0131yan otob\u00fcs\u00fc hedef alm\u0131\u015f, sald\u0131r\u0131da 40'\u0131 14 ya\u015f alt\u0131 51 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti. \r\n\r\n