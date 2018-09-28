Joachim Löw'den Mesut Özil'e sitem dolu sözler!

FIFA The Best \u00f6d\u00fcl t\u00f6reni i\u00e7in Londra'ya gitti\u011finde Mesut \u00d6zil ile g\u00f6r\u00fc\u015fmek isteyen ancak y\u0131ld\u0131z oyuncunun bunu kabul etmemesi nedeniyle g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftiremeyen Joachim L\u00f6w, konuyla ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,EURO 2024'\u00fcn Almanya'ya verilmesinin ard\u0131ndan bas\u0131nda \u00e7\u0131kan bu haberin sorulmas\u0131 \u00fczerine L\u00f6w, Mesut \u00d6zil ile g\u00f6r\u00fc\u015fmeyi istedi\u011fini itiraf etti.,Almanya Milli Tak\u0131m Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Joachim L\u00f6w, konuyla ilgili ''Mesut \u00d6zil bizimle konu\u015fmak istemiyor., Neden b\u00f6yle, bilmiyorum. Ben onunla konu\u015fmak istedim. Ki\u015fisel olarak, bu kadar uzun s\u00fcre \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ktan sonra bunu yapmas\u0131n\u0131n hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ya\u015f\u0131yorum'' ifadelerini kulland\u0131.,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn L\u00f6w ve Almanya Milli Tak\u0131m Menajeri Oliver Bierhoff, Londra'da Unai Emery'den de izin alarak Mesut \u00d6zil ile g\u00f6r\u00fc\u015fmek istemi\u015fti.,T\u00fcrk as\u0131ll\u0131 Alman futbolcu Mesut \u00d6zil Ba\u015fkan Erdo\u011fan ile \u00e7ektirdi\u011fi foto\u011fraf y\u00fcz\u00fcnden kendisine y\u00f6neltilen yo\u011fun ele\u015ftirilerin ard\u0131ndan Alman Milli Tak\u0131m\u0131n\u0131 b\u0131rakm\u0131\u015ft\u0131., Bu s\u00fcre i\u00e7inde Joachim L\u00f6w'\u00fcn kendisine destek olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Mesut, Alman hoca ile g\u00f6r\u00fc\u015fm\u00fcyor.,Almanya Milli Tak\u0131m\u0131 Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Joachim L\u00f6w'den Mesut \u00d6zil'e sitem dolu s\u00f6zler geldi...