Jose Mourinho'ya hapis şoku!

Britanya Virjin Adalar\u0131'n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra \u0130rlanda ve Yeni Zelanda'daki off-shore \u015firketleri, 3,3 milyon avroyu bulan geliri gizlemek i\u00e7in kullanmakla su\u00e7lanan Mourinho, anla\u015fma kapsam\u0131nda ertelenmi\u015f bir y\u0131l hapis cezas\u0131na raz\u0131 oldu.,\u0130spanya'da \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nemde vergi ka\u00e7\u0131rmakla su\u00e7lanan d\u00fcnyan\u0131n en \u00f6nemli futbol adamlar\u0131ndan birisi olan Manchester United Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Jose Mourinho, ertelenmi\u015f 1 y\u0131ll\u0131k hapis cezas\u0131 i\u00e7eren anla\u015fmay\u0131 kabul etti.,3,3 milyon avronun y\u00fczde 60'\u0131na denk gelen 1,9 milyon avro da para cezas\u0131 \u00f6deyecek olan Mourinho, anla\u015fma sayesinde mahkemeye \u00e7\u0131kmayacak ya da hapse girmeyecek.,Real Madrid'i \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nemde vergi ka\u00e7\u0131rmakla su\u00e7lanan Portekizli teknik direkt\u00f6r Jose Mourinho, ertelenmi\u015f bir y\u0131l hapis cezas\u0131n\u0131 i\u00e7eren bir anla\u015fmay\u0131 kabul etti. El Mundo gazetesinin ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti\u011fi nihai anla\u015fma metnine g\u00f6re, Mourinho, 2011 ve 2012'de imaj haklar\u0131 kullan\u0131m\u0131ndan elde etti\u011fi ve Karayipler'de bulunan Britanya Virjin Adalar\u0131'nda kurulu bir \u015firketten ald\u0131\u011f\u0131 paray\u0131 \u0130spanya Hazinesinden saklad\u0131\u011f\u0131n\u0131 yaz\u0131l\u0131 olarak kabul edecek.,55 ya\u015f\u0131ndaki Portekizli teknik direkt\u00f6r, Haziran 2016'dan bu yana \u0130ngiltere'nin Manchester United tak\u0131m\u0131n\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131yor. \u0130spanyol yetkililer, son y\u0131llarda yo\u011fun bir \u015fekilde vergi ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131yla m\u00fccadeleye ba\u015flad\u0131.,Real Madrid'in eski oyuncusu Cristiano Ronaldo, 2 y\u0131l ertelenmi\u015f hapis ve 18 milyon avro para cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131lm\u0131\u015f, Lionel Messi ve Javier Mascherano da vergi ka\u00e7\u0131rmaktan su\u00e7lu bulunmu\u015ftu., \u0130lgili mahkeme, \u0130spanya Hazinesi ile Mourinho'nun avukatlar\u0131 aras\u0131nda var\u0131lan anla\u015fma konusunda bilgilendirilecek.