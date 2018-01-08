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Türkiye Gazetesi

Jülide Ateş, Show TV'den istifa etti...

Jülide Ateş, Show TV'den istifa etti...
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Show TV Ana Haber Bülteni'ni sunan deneyimli sunucu Jülide Ateş, kanalla yollarını ayırdı. Haziran 2015 tarihinden bu yana Show Ana Haber Bülteni'ni sunan Jülide Ateş ayrılık kararını sosyal medya hesabından böyle duyurdu: Hadi yeni yılın ilk sürpriz kararı benden gelsin. Show haberi bırakıyorum... 27 yıllık meslek hayatımda biriktirdigim türlü değeri, yüreğimin binbir rengini yeni projelerde ortaya koymaya yola çıkıyorum. Evet Show Haber'i bırakıyorum. Gerek Habertürk'te gerekse Show Haber'de edindiğim her türlü deneyime, aldığım her hayat dersine minnetle. Çalıştığım dönemde nice birinciliklere imza atmamızı sağlayan ekip arkadaşlarıma sonsuz müteşekkirlikle... Hakkım geçmişse helal ederek ve hakları geçmişse helal etmelerini dileyerek. Evet sezon ortasında böyle iş olur mu demeyin? Zaten yıllarca bir televizyoncu olarak hep televizyonun zamanına göre yaşadım. Sıkıştırılmış zamanlarda sıkıştırılmış dönemler, tatiller... Oysa insanın bir de kendi ruhunun zamanı oluyor. Ruhum bana artık rutini tekrarlama, hayatında yeni bir şeyler dene ve bunu hemen yap diyor.

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