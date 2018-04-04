Juventus 0-3 Real Madrid Maçı özeti ve golleri İzle

Bu sezon oynad\u0131\u011f\u0131 9 \u015eampiyonlar Ligi ma\u00e7\u0131nda da gol atmay\u0131 ba\u015faran Ronaldo, ge\u00e7en sezon Juventus ile oynanan final kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131nda da 2 kez fileleri havaland\u0131rm\u0131\u015ft\u0131.,\u00d6te yandan, \u00e7eyrek finallerde 22. gol\u00fcn\u00fc kaydeden Portekizli y\u0131ld\u0131z futbolcu, bu sezon \u015eampiyonlar Ligi'ndeki 14. gol\u00fcne imza att\u0131.,.,M\u00fccadeleyi FIFA kokartl\u0131 hakem C\u00fcneyt \u00c7ak\u0131r y\u00f6netti. ,66. dakikada Paulo Dybala\u2019n\u0131n ikinci sar\u0131dan k\u0131rm\u0131z\u0131 kart ile oyundan at\u0131lmas\u0131 sonucu Juventus 10 ki\u015fi kald\u0131. ,\u015eampiyonlar Ligi'nde 100 gol baraj\u0131n\u0131 a\u015fan ilk futbolcu unvan\u0131na sahip Ronaldo (toplam 119 gol), bu ma\u00e7ta da fileleri havaland\u0131rarak organizasyonda \u00fcst \u00fcste 10 ma\u00e7ta gol atan ilk futbolcu oldu.,Ba\u015far\u0131l\u0131 bir y\u00f6netim sergileyen C\u00fcneyt \u00c7ak\u0131r'\u0131n yard\u0131mc\u0131l\u0131klar\u0131n\u0131 Bahattin Duran ve Tar\u0131k Ongun yapt\u0131. ,Bu gol ise sosyal medyay\u0131 da sallad\u0131.,Ev sahibi tak\u0131m\u0131n tek gol\u00fcn\u00fc ise 32'nci dakikada Sarabia kaydetti.,Gecenin bir di\u011fer ma\u00e7\u0131nda ise bir \u00f6nceki turda Be\u015fikta\u015f'\u0131 eleyen Alman temsilcisi Bayern M\u00fcnih, deplasmanda \u0130spanyol tak\u0131m\u0131 Sevilla'y\u0131 2 - 1 yendi.,Real Madrid, Juventus'u 3-0'la ge\u00e7ti ve yar\u0131 final \u00f6ncesinde b\u00fcy\u00fck bir avantaj yakalad\u0131 fakat skordan \u00e7ok Cristiano Ronaldo geceye damgas\u0131n\u0131 vuran isim oldu.,Att\u0131\u011f\u0131 r\u00f6va\u015fata gol\u00fcnde yerden 2.27 metre y\u00fckselip topa vuran Ronaldo, izleyenleri kendisine hayran b\u0131rakt\u0131. ,<p><span style="font-size:16px"><a href="http:\/\/www.tivibuspor.com.tr\/video\/juventus-0-3-real-madrid-uefa-sampiyonlar-ligi-ceyrek-final" target="_blank"><span style="color:#000080"><strong>JUVENTUS REAL MAD\u0130RD MA\u00c7I \u00d6ZET\u0130 VE RONALDO R\u00d6VA\u015eATA GOL\u00dc \u0130\u00c7\u0130N \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/a><\/span><\/p>,Juventus Real Madrid ma\u00e7\u0131 geni\u015f \u00f6zeti linki ve golleri t\u00fcm detalylar\u0131n\u0131 sizler i\u00e7in bu haberde derledik. ,\u00d6te yandan C\u00fcneyt \u00c7ak\u0131r, Juventus'lu futbolcu Paulo Dybala'y\u0131 66'nc\u0131 dakikada ikinci sar\u0131 karttan k\u0131rm\u0131z\u0131 kartla oyun d\u0131\u015f\u0131na g\u00f6nderdi.,\u015eampiyonlar Ligi\u2019nde \u00e7eyrek final heyecan\u0131 Juventus Real Madrid ma\u00e7\u0131 ile start ald\u0131. Saha ve seyirci avantaj\u0131n\u0131 elinde bulunduran Serie A ekibi Juventus, Real Madrid'e 3-0 ma\u011flup olarak avantaj\u0131n\u0131 de\u011ferlendiremedi. ,Ma\u00e7a h\u0131zl\u0131 ba\u015flayan \u0130spanyol devi Real Madrid hen\u00fcz 3. dakikada Cristiano Ronaldo\u2019nun gol\u00fc ile 1-0 \u00f6ne ge\u00e7ti. ,\u0130lk yar\u0131 bu skorla tamamlan\u0131rken 64. dakikada tekrar sahneye \u00e7\u0131kan y\u0131ld\u0131z futbolcu Ronaldo \u015f\u0131k bir r\u00f6ve\u015fata ile skoru 2-0'a getirdi. ,Cristiano Ronaldo 3. golde ise asisti yapan isim oldu. Ronaldo\u2019nun asistinde 72. dakikada Marcelo skoru tayin etti. (0-3) ,Kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n r\u00f6van\u015f\u0131 11 Nisan \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc TS\u0130 21.45'te Madrid'de oynanacak. ,Mustafa Emre Eyisoy'un d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc hakem oldu\u011fu kar\u015f\u0131la\u015fmada, H\u00fcseyin G\u00f6\u00e7ek ile Bar\u0131\u015f \u015eim\u015fek ilave yard\u0131mc\u0131 hakemlik g\u00f6revlerinde bulundu.,Bu iki ma\u00e7\u0131n r\u00f6van\u015f\u0131 11 Nisan \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc TS\u0130 21.45'te oynanacak.,Ramon Sanchez Pizjuan Stad\u0131'nda oynanan m\u00fccadelede Bayern M\u00fcnih'e galibiyeti getiren goller 37'nci dakikada Jesus Navas (k.k.) ve \r\n68'inci dakikada Thiago Alcantara'dan geldi. ,Portekizli y\u0131ld\u0131z\u0131n kafa vurulacak y\u00fckseklikte yapt\u0131\u011f\u0131 r\u00f6va\u015fata, Juventus taraftarlar\u0131 taraf\u0131ndan bile ayakta alk\u0131\u015fland\u0131.,Real Madrid'in gollerini Ronaldo(2) ve Marcelo att\u0131.