Kabak çekirdeğindeki tehlike!

Bu zamana kadar belkide kabak \u00e7ekirde\u011finin hep faydalar\u0131ndan bahsedildi ama ne yaz\u0131k ki insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in bir\u00e7ok yan etkisi de bulunuyor.\r\n\r\n,Bu konuda uyar\u0131da bulunan uzmanlar, alerjik reaksiyona sebep olabilece\u011fini s\u00f6yl\u00fcyorlar., E\u011fer karpuz ya da salatal\u0131\u011fa kar\u015f\u0131 bir allerji durumunuz var ise kabak \u00e7ekirde\u011finden de uzak durmal\u0131s\u0131n\u0131z.,En b\u00fcy\u00fck zararlar\u0131n\u0131n aras\u0131nda k\u0131s\u0131rl\u0131k bulunuyor. \u0130lerleyen zamanlarda k\u0131s\u0131rl\u0131k gibi kronik hastal\u0131klara yakalanmak istemiyorsan\u0131z kabak \u00e7ekirde\u011fini t\u00fcketirken a\u015f\u0131r\u0131ya ka\u00e7mamaya dikkat etmelisiniz. Bol miktarda tuz i\u00e7erdi\u011fi i\u00e7in a\u015f\u0131r\u0131 t\u00fcketimi ciltte sivilce sorunlar\u0131 olu\u015fturabilir. Cilt sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorsan\u0131z fazla t\u00fcketmemenizde fayda var.\r\n\r\n