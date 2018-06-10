Kabe-i Şerif'te intihar

Kabe-i \u015eerif'te \u015foke edici bir olay ya\u015fand\u0131. ,Teravih namaz\u0131 sonras\u0131nda bir ki\u015fi, Kabe-i \u015eerif'in \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc kat\u0131ndan atlayarak intihar etti. ,O anlar kameraya yans\u0131d\u0131.\r\n,Kabe-i \u015eerif\u2019te d\u00fcn \u00e7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler adeta kan dondurdu. ,Teravih namaz\u0131 sonras\u0131 bir ki\u015fi \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc kattan atlayarak intihar etti., \u0130ntihar\u0131n nedeni a\u00e7\u0131klanmazken intihar\u0131n korkun\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri de ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Teravih namaz\u0131 sonras\u0131nda kalabal\u0131\u011f\u0131n \u00fczerine atlayan adam, \u00e7\u0131\u011fl\u0131klar ve ba\u011f\u0131r\u0131\u015fmalar aras\u0131nda tavaf alan\u0131na d\u00fc\u015ft\u00fc. ,\u0130ntihar\u0131n nedeni ise hen\u00fcz a\u00e7\u0131klanmad\u0131.\r\n\r\n,Suudi Arabistanl\u0131 bas\u0131n\u0131intihar eden ki\u015finin Fransa vatanda\u015f\u0131 oldu\u011funu yazd\u0131.\r\n\r\n,26 ya\u015f\u0131nda oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen Fransa vatanda\u015f\u0131 Ezozo Botobya\u2019n\u0131n 8 Haziran 1992 do\u011fumlu oldu\u011fu ve do\u011fum g\u00fcn\u00fcnde intihar etti\u011fi belirtildi.,<p><a href="http:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/video\/kabe-i-serif-te-intihar-21032.aspx" target="_blank"><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:18px"><strong>V\u0130DEOSU \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/span><\/a><\/p>\r\n