Kablosuz internetinize bağlananları nasıl bulabilirsiniz?

Kotal\u0131 kablosuz internet kullananlar\u0131n en b\u00fcy\u00fck sorunlar\u0131ndan biri izinsiz olarak ba\u011flananlar oluyor. Peki bunu nas\u0131l engelleyece\u011fiz?\r\n\r\n,E\u011fer kotal\u0131 internet ba\u011flant\u0131s\u0131 sahibi iseniz bu tip bir durumda faturalar\u0131n\u0131z\u0131n kabar\u0131k olmas\u0131 muhtemel.\r\n\r\n,Ayr\u0131ca internet ba\u011flant\u0131n\u0131zda s\u0131k s\u0131k kopmalar ve a\u015f\u0131r\u0131 yava\u015flama oluyorsa da sizin haberiniz olmadan internetiniz kullan\u0131l\u0131yor olabilir.\r\n\r\n,Bu \u015fekilde bir h\u0131rs\u0131zl\u0131\u011f\u0131 tespit etmeniz 3 y\u00f6ntem ile m\u00fcmk\u00fcn.\r\n\r\n,E\u011fer siz de internet ba\u011flant\u0131n\u0131z\u0131n sizden habersiz olarak kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131ndan \u015f\u00fcpheleniyorsan\u0131z bu y\u00f6ntemlerle durumu tespit edebilirsiniz.\r\n\r\n,Di\u011fer y\u00f6ntemler kadar kesin sonu\u00e7 vermese de etkili bir yol.\r\n\r\n,E\u011fer modeminizin kablosuz ba\u011flant\u0131 \u0131\u015f\u0131klar\u0131 s\u00fcrekli yan\u0131p s\u00f6n\u00fcyor ve o anda sizin internete ba\u011fl\u0131 cihaz\u0131n\u0131z bulunmuyor ise ka\u00e7ak kullan\u0131m olabilir.\r\n\r\n,Fakat telefonunuz dahil t\u00fcm cihazlar\u0131n\u0131z kapal\u0131 oldu\u011fu bir an olmal\u0131.\r\n\r\n,Bazen bilgisayarlar\u0131n\u0131z kapal\u0131 olsa da cep telefonunuzun kablosuz ba\u011flant\u0131 \u00f6zelli\u011fi a\u00e7\u0131ksa modem \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131n\u0131z sinyal veriyor olabilir.\r\n\r\n,Modem y\u00f6netim panelinden kontrol y\u00f6ntemi, modemin wifi \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131n\u0131 kontrol etme y\u00f6ntemine nazaran daha do\u011fru sonu\u00e7 veren bir yol.\r\n\r\n,IP adresi ile modeminize kullan\u0131c\u0131 ad\u0131 ve \u015fifreniz ile giri\u015f yap\u0131yorsunuz.\r\n\r\n,Ba\u011fl\u0131 cihazlar, Cihaz listesi veya A\u011f b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden o anda kablosuz ba\u011flant\u0131n\u0131z\u0131 kullanan cihazlar\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyebilirsiniz.\r\n\r\n,Bunun d\u0131\u015f\u0131nda windows i\u015fletim sistemi i\u00e7in geli\u015ftirilmi\u015f \u00fccretsiz bir programlar olduk\u00e7a pop\u00fcler...\r\n\r\n,Bazen g\u00fcvenlik \u015fifresini k\u0131r\u0131p bazen de sizin \u015fifre koymad\u0131\u011f\u0131n\u0131z durumlarda kablosuz a\u011f\u0131n\u0131z\u0131 s\u00f6m\u00fcr\u00fcyor olabilirler.\r\n\r\n,Bu programlar i\u00e7in ka\u00e7ak kullan\u0131m\u0131 tespit i\u00e7in en etkili ve kolay y\u00f6ntem denilebilir.\r\n\r\n,Kablosuz ba\u011flant\u0131n\u0131z\u0131 sizin haberiniz olmadan izinsiz \u015fekilde kullananlar olabilir.\r\n\r\n,Program\u0131 indirip bilgisayar\u0131n\u0131za kuruyorsunuz.\r\n\r\n,Tara butonuna bast\u0131\u011f\u0131n\u0131z anda bir liste halinde kablosuz a\u011f\u0131n\u0131za ba\u011fl\u0131 cihazlar\u0131n listesini g\u00f6rebiliyorsunuz.\r\n\r\n