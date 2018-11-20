Kabuğunu sakın atmayın! Öyle faydaları var ki...

K\u0131\u015f sofralar\u0131n\u0131n vazge\u00e7ilmezi olan ayva olduk\u00e7a lezzetli olmas\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra vitamin ve mineral deposu olarak sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131za ve g\u00fczelli\u011fimize de \u00f6nemli katk\u0131lar sa\u011fl\u0131yor. ,Tokluk s\u00fcresini uzatmaktan sa\u00e7lar\u0131 g\u00fc\u00e7lendirmeye, mide- ba\u011f\u0131rsak hastal\u0131klar\u0131ndan korumadan cildin gen\u00e7 kalmas\u0131na katk\u0131 sa\u011flamas\u0131na kadar pek \u00e7ok faydas\u0131 olan ayvan\u0131n kalorisi de bir o kadar d\u00fc\u015f\u00fck. ,\u00d6yle ki 100 gram\u0131 sadece 40 kalori i\u00e7eriyor. Ayvan\u0131n yapra\u011f\u0131 meyvenin kendisinden ve kabu\u011fundan \u00e7ok daha fazla fenolik bile\u015fik i\u00e7eriyor. ,Dolay\u0131s\u0131yla \u00f6zellikle ayva yapraklar\u0131n\u0131 kurutup k\u0131\u015f aylar\u0131nda \u00e7ay olarak t\u00fcketerek hem tad\u0131ndan faydalanabilir hem sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131za katk\u0131 sa\u011flayabilirsiniz. \r\n,Ayva glisemik indeksi d\u00fc\u015f\u00fck bir meyve, yani kan \u015fekerinizi \u00e7ok h\u0131zl\u0131 y\u00fckseltmiyor. Dolay\u0131s\u0131yla diyabetiniz varsa veya diyet yap\u0131yorsan\u0131z ayvay\u0131 rahatl\u0131kla tercih edebilirsiniz. Ayva ayr\u0131ca \u00f6\u011f\u00fcnlerde tercih etti\u011finizde lifli yap\u0131s\u0131 sayesinde tokluk s\u00fcrenizi uzatarak zay\u0131flaman\u0131za yard\u0131mc\u0131 oluyor. ,Ayvan\u0131n i\u00e7eri\u011findeki C vitamini ve fitokimyasallar sayesinde ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sisteminizin g\u00fc\u00e7lenmesine katk\u0131 sa\u011fl\u0131yor. Ayva g\u00fcnl\u00fck C vitamini ihtiyac\u0131n\u0131z\u0131n 4'te 1'ini kar\u015f\u0131layarak patojenlere, vir\u00fcslere ve bakterilere kar\u015f\u0131 v\u00fccudunuzu koruyor. G\u00fcn i\u00e7inde tercih edece\u011finiz 2 veya 3 porsiyon ( ihtiyac\u0131n\u0131za g\u00f6re de\u011fi\u015fiyor) meyvelerden birini ayvadan yana kullanabilirsiniz.,Demir, bak\u0131r ve \u00e7inko gibi mineraller bak\u0131m\u0131ndan olduk\u00e7a zengin olan ayva artan kan dola\u015f\u0131m\u0131 ile sa\u00e7 diplerine daha bol oksijenin ta\u015f\u0131nmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olarak sa\u00e7lar\u0131 g\u00fc\u00e7lendirmesinin yan\u0131 s\u0131ra uzamas\u0131na da yard\u0131mc\u0131 oluyor.,K\u0131rm\u0131z\u0131 kan h\u00fccrelerinin \u00fcretimi i\u00e7in gerekli olan demir, bak\u0131r ve \u00e7inko mineralleri ayvada iyi oranlarda bulunuyor. Beslenme ve Diyet Uzman\u0131 Ay\u00e7a Kaplan ayva t\u00fcketimiyle birlikte k\u0131rm\u0131z\u0131 kan h\u00fccrelerin \u00fcretimi art\u0131rd\u0131\u011f\u0131nda dola\u015f\u0131mda ta\u015f\u0131nan oksijen miktar\u0131n\u0131n y\u00fckseldi\u011fini belirterek, "Dokulara daha \u00e7ok oksijen gitmesi de daha sa\u011fl\u0131kl\u0131, daha gen\u00e7 bir cilt anlam\u0131na geliyor" diyor.,Serbest radikaller h\u00fccrelerin mutasyon ge\u00e7irmesine, \u00f6lmesine veya kontrols\u00fcz \u00e7o\u011falmas\u0131na sebep olarak kanser riskini artt\u0131r\u0131yor. Antioksidan i\u00e7eri\u011fi y\u00fcksek olan ayva, polifenoller yard\u0131m\u0131yla v\u00fccudu serbest radikallere kar\u015f\u0131 koruyarak kanser riskini azalt\u0131yor.,Y\u00fcksek oranda potasyum i\u00e7ermesi sayesinde kan bas\u0131nc\u0131n\u0131 (tansiyonu) d\u00fc\u015f\u00fcrmede etkili oluyor. Ayr\u0131ca \u00e7\u00f6z\u00fcnebilir bir lif olan pektinin ayvada y\u00fcksek olarak bulunmas\u0131 kolesterol\u00fc d\u00fc\u015f\u00fcrmeye yard\u0131mc\u0131 oluyor. Ayva i\u00e7eri\u011findeki demir, \u00e7inko ve bak\u0131r gibi mineraller sayesinde kan h\u00fccrelerinin yap\u0131m\u0131n\u0131 ve kan\u0131n ak\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 art\u0131rarak dola\u015f\u0131m \u00fczerine olumlu etkiler sa\u011fl\u0131yor.,Gaz problemlerini gidermek, sindirime yard\u0131mc\u0131 olmak i\u00e7in ha\u015flanm\u0131\u015f ayvay\u0131 tercih edebiliriz. Ayva kab\u0131zl\u0131\u011fa iyi geldi\u011fi gibi ishal gibi \u015fikayetlerin \u00f6nlenmesinde de kullan\u0131labiliyor. \u0130\u00e7erdi\u011fi y\u00fcksek lif sayesinde d\u0131\u015fk\u0131n\u0131n normal hacminin olu\u015fmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 oluyor. Ayvay\u0131 \u00f6zellikle kaynat\u0131lm\u0131\u015f olarak tercih etmenizde fayda var.,Ayva i\u00e7erdi\u011fi liflerle ba\u011f\u0131rsak hastal\u0131klar\u0131na kar\u015f\u0131 koruyucu etki g\u00f6steriyor. Beslenme ve Diyet Uzman\u0131 Ay\u00e7a Kaplan liflerin sindirim sistemi kanal\u0131nda olumlu etkileri sayesinde, ayva t\u00fcketiminin inflamatuar ba\u011f\u0131rsak hastal\u0131klar\u0131na yakalanma riskini azaltt\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekiyor. Ayr\u0131ca lifin i\u00e7indeki kate\u015fin ve epikate\u015finler de kolonda kanser yap\u0131c\u0131 toksinlerin ba\u011flanmas\u0131na ve zarar\u0131n\u0131n \u00f6nlemesine yard\u0131mc\u0131 oluyor.,Ayvadaki y\u00fcksek demir i\u00e7eri\u011fi sayesinde kan h\u00fccrelerinin \u00fcretimi art\u0131yor. Anemi problemi ya\u015f\u0131yorsan\u0131z ayva demir t\u00fcketimini artt\u0131rmak ad\u0131na iyi bir alternatif olabiliyor.,\r\nAyva anti-bakteriyel \u00f6zelli\u011fi sayesinde bir\u00e7ok mikroorganizman\u0131n v\u00fccutta \u00e7o\u011falmas\u0131na engel oluyor. A\u011f\u0131zdaki bakterileri yok ederek k\u00f6t\u00fc nefes kokusunu hafifletici et