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15 TEMMUZ
Ramazan
Kaçak tavuk kesimhanesine baskın
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Camili Mahallesi'ndeki bir evde kaçak tavuk kesimi yapıldığı ihbarı alan polis, gece saatlerinde adrese baskın düzenledi.
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