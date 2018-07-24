Kaçan angus şehir merkezini birbirine kattı

Uyu\u015fturucu i\u011fne atan tabancayla vurularak uyutulan angus i\u015f makinesiyle kent merkezinden g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. \r\n\r\n,Vatanda\u015flara korku dolu anlar ya\u015fatan angus kentte merakl\u0131 bir kalabal\u0131\u011f\u0131n toplanmas\u0131na neden oldu. Vatanda\u015flar bir yandan ka\u00e7arken bir yandan da cep telefonlar\u0131yla olay\u0131 kayda ald\u0131lar. \r\n,Hatay'a getirilen angus ortal\u0131\u011f\u0131 birbirine katt\u0131.,Deniz yoluyla Hatay'\u0131n \u0130skenderun il\u00e7esindeki limana getirilen G\u00fcney Amerika \u00fclkelerinden ithal edilen 10 bin angus cinsi b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvandan biri ka\u00e7arak \u015fehre girdi. \r\n\r\n,Ka\u00e7an angus \u015fehir merkezindeki birka\u00e7 araca da hasar verdi. ,Olay sabah saatlerinde ya\u015fand\u0131.\r\n,Polis ekipleri de kimsenin zarar g\u00f6rmemesi i\u00e7in yo\u011fun bir \u00e7aba harcad\u0131. \r\n\r\n