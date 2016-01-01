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15 TEMMUZ
Ramazan
Kaçarak evlenmişti, sonu çok korkunç!
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Kaçarak evlenen 20 Yaşındaki Serap. K. korkunç şekilde hayatını kaybetti.
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