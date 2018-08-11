Kadın çocuk dinlemediler... O ülkeye sivil infazı suçlaması!

Sosyal medyada payla\u015f\u0131lan ve \u00fclkenin kuzeyinde \u00e7ekildi\u011fi iddia edilen videoda, askeri \u00fcniformal\u0131 ki\u015filerin bir duvar\u0131n \u00f6n\u00fcne toplad\u0131klar\u0131 10 sivile ate\u015f a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,Kamerun'da internette yay\u0131lan yeni bir video t\u00fcm d\u00fcnyan\u0131n kan\u0131n\u0131 dondurdu.\r\n\r\n,Merkezi \u0130ngiltere'de bulunan Uluslararas\u0131 Af \u00d6rg\u00fct\u00fc, yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, s\u00f6z konusu videonun May\u0131s 2016'da \u00e7ekildi\u011fini ve \u00fcniformal\u0131 ki\u015filerin Kamerun ordusu mensubu oldu\u011funu ileri s\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,H\u00fck\u00fcmet S\u00f6zc\u00fcs\u00fc ve \u0130leti\u015fim Bakan\u0131 \u0130ssa Bakary Tchiroma, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, s\u00f6z konusu videonun montaj oldu\u011funu ve h\u00fck\u00fcmeti karalamak amac\u0131yla servis edildi\u011fini, yine de videoyla ilgili soru\u015fturma a\u00e7\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n\r\n,Africa News'in haberine g\u00f6re Tchiroma, ayr\u0131ca temmuz ay\u0131 ba\u015f\u0131nda internette yay\u0131lmaya ba\u015flayan, Boko Haram ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu olduklar\u0131 gerek\u00e7esiyle sivillerin \u00fcniformal\u0131 ki\u015filer taraf\u0131ndan infaz edildi\u011fi g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini i\u00e7eren ve 2014 tarihinde \u00e7ekildi\u011fi ileri s\u00fcr\u00fclen di\u011fer bir videoya ili\u015fkin 7 askerin tutukland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Paul Biya'n\u0131n emriyle a\u00e7\u0131lan soru\u015fturmada ilk videoyla ilgili tutuklanan ki\u015filerin r\u00fctbe ve isimlerini de a\u00e7\u0131klayan Tchiroma, s\u00f6z konusu ki\u015filerin adaletli bir \u015fekilde yarg\u0131lanaca\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n\r\n,Kamerun'da bir ay \u00f6nce internette yay\u0131lan bir videoda, ordu mensubu silahl\u0131 ki\u015filerin Boko Haram ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu olduklar\u0131 gerek\u00e7esiye 2 kad\u0131n ve \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 infaz etti\u011fi ileri s\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc. \r\n,H\u00fck\u00fcmet, g\u00f6r\u00fcnt\u00fcdeki ki\u015filerin ordu mensubu olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve videonun orduyu karalama amac\u0131 ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ne s\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,.