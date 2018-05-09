Kadın dizisi EDHO'yu bitirdi!

8 May\u0131s reyting sonu\u00e7lar\u0131 Kad\u0131n, E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz, Ufak Tefek Cinayetler kim birinci oldu?, FOX TV\u2019de Kad\u0131n, ATV\u2019de E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz, Star TV\u2019de Ufak Tefek Cinayetler d\u00fcn k\u0131yas\u0131ya m\u00fccadele etti. ,Kad\u0131n ve EDHO genel olarak bir yada ikinci olurken Ufak Tefek Cinayetler onlar\u0131 takip ediyor. ,Bu hafta da ayn\u0131 \u015fekilde zirve sahibi Kad\u0131n dizisi oldu.,.