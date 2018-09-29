Kadın turist ölümden dönmüştü... Nusret'ten yangın açıklaması!

Nusret a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n devam\u0131nda \u015fu ifadeleri kulland\u0131:\r\n\r\n,Restoran sahibi Nusret G\u00f6k\u00e7e a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,\u0130stanbul Etiler'de bulunan Nusr-et lokantas\u0131nda yap\u0131lan alev \u015fovda yanan turistler restoran sahibi ve \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131ndan \u015fikayet\u00e7i olmu\u015ftu. ,Etiler restoran\u0131m\u0131zda maalesef \u00e7ok \u00fcz\u00fcc\u00fc bir kaza ya\u015fad\u0131k. ,B\u00fcy\u00fck emekler vererek bug\u00fcnlere getirdi\u011fimiz i\u015fimizin en \u00f6nemli par\u00e7as\u0131 olan misafirlerimizi ve kamuoyunu konuyla ilgili bilgilendirmek isterim.\r\n\r\n,Her \u015feyden \u00f6nce ki\u015fisel \u00fcz\u00fcnt\u00fcm\u00fc ifade ediyorum. Misafirlerimizi \u0130stanbul\u2019da bulunduklar\u0131 farkl\u0131 mekanlarda ziyaret ettim. ,Onlar\u0131n nihai sa\u011fl\u0131klar\u0131na kavu\u015fabilmeleri i\u00e7in her t\u00fcrl\u00fc deste\u011fi bizzat y\u00fcr\u00fct\u00fcyor olaca\u011f\u0131m.\r\n\r\n,\u00c7al\u0131\u015fma hayat\u0131m boyunca velinimetim olarak d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm misafirlerimizi, g\u00fczel lezzetlerin yan\u0131 s\u0131ra sorumluluk ve iyi niyetimizi de son noktas\u0131na kadar sunarak a\u011f\u0131rlamaya devam edece\u011fiz.\r\n\r\n\r\n,Ayr\u0131ca belirtmek isterim ki; s\u00f6z konusu talihsiz kazaya sebep olan g\u00f6rsel \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 s\u00fcresiz olarak durdurduk. Hi\u00e7bir g\u00f6rsellik benim ve ailem olarak nitelendirdi\u011fim ekibim i\u00e7in misafirlerimizin sa\u011fl\u0131\u011f\u0131ndan, g\u00fcveninden ve keyfinden \u00f6nemli de\u011fildir.\r\n