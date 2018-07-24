Kadına taciz girişiminde bulunan şahıs tutuklandı

Olay, 23 Temmuz Pazartesi g\u00fcn\u00fc K\u0131r\u0131kkale B\u00fcy\u00fck\u015fehir Park\u0131\u2019nda meydana geldi. ,\u0130ddiaya g\u00f6re, al\u0131\u015fveri\u015f sonras\u0131 evine giden M.E. isimli kad\u0131na Emre K. adl\u0131 \u015fah\u0131s tacizde bulundu.,Vatanda\u015flar taraf\u0131ndan polise teslim edilen tacizci Emre K. g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.,Sa\u011fl\u0131k kontrollerinin ard\u0131ndan zanl\u0131 Cumhuriyet Polis Merkezine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,Kad\u0131n\u0131n 'imdat' \u00e7\u0131\u011fl\u0131klar\u0131n\u0131 duyan K\u0131r\u0131kkale Belediyesinde g\u00f6revli g\u00fcvenlik personeli ve vatanda\u015flar, kad\u0131n\u0131 tacizcinin elinden kurtard\u0131.,Burada yap\u0131lan sorgusunun ard\u0131ndan K\u0131r\u0131kkale Adliyesine sevk edilen tacizci Emre K., \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi.