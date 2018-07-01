Kadının yaşadığı evden cephanelik çıktı

\u015ei\u015fli Ku\u015ftepe'de \u00f6zel harekat ve polis helikopterinin destek verdi\u011fi operasyonda ev, ara\u00e7, ki\u015fi ve i\u015f yerleri didik didik arand\u0131. \r\n\r\n,Mahalleye bask\u0131n yapan polis ekipleri \u015f\u00fcpheli g\u00f6r\u00fclen ki\u015filer durdurularak \u00fcst aramas\u0131 ve GBT kontrol\u00fc yapt\u0131. Sokak aralar\u0131nda seyir halindeki ara\u00e7larda durdurulup s\u00fcr\u00fcc\u00fcler ve ara\u00e7larda arama yap\u0131ld\u0131. \u015e\u00fcpheli g\u00f6r\u00fclen bir ara\u00e7 i\u00e7erisinde bulunan 'Ate\u015f d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcc\u00fc' yaz\u0131l\u0131 beyzbol sopas\u0131na el konuldu. \r\n\r\n,\u015ei\u015fli'de kad\u0131n\u0131n oturdu\u011fu evden cephanelik \u00e7\u0131kt\u0131. \u015ei\u015fli \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri d\u00fcn \u00f6\u011flen saatlerinde Ku\u015ftepe'ye helikopter ve \u00f6zel harekat destekli asayi\u015f operasyonu d\u00fczenledi. ,Mahalledeki bir kahvehaneyede giren polis ekipleri buradaki ki\u015filerin \u00fczerinde ve kahvehanede aramad\u0131k yer b\u0131rakmad\u0131. ,Sokakta \u015f\u00fcpheli g\u00f6r\u00fclen kad\u0131nlarda GBT ve \u00fcst aramas\u0131nda ge\u00e7irildi. Asayi\u015f operasyonuna polis helikopteri de havadan destek verdi.\r\n \r\n,\u00d6zel harekat polisleri e\u015fli\u011finde daha \u00f6nceden tespit edilen bir kad\u0131n\u0131n oturdu\u011fu evde arama yapan polis ekipleri evin \u00e7e\u015fitli yerlerinde gizlenmi\u015f ruhsats\u0131z biri av t\u00fcfe\u011fi 6 adet pompal\u0131 t\u00fcfek 23 dolu fi\u015fek ve 3 \u015farj\u00f6r ele ge\u00e7irdi. \r\n\r\n\r\n \r\n,Polis helikopterinin de destek verdi\u011fi operasyonda 6 adet ruhsats\u0131z uzun namlulu silah, 2 adet ruhsats\u0131z tabanca, bir miktar uyu\u015fturucu madde, 23 dolu fi\u015fek, \u00e7ok say\u0131da kesici ve delici alete el konurken 2'si kad\u0131n toplam 5 ki\u015finin g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,\u015ei\u015fli \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn il\u00e7e genelindeki operasyonlar\u0131n\u0131n devam edece\u011fi \u00f6\u011frenildi.,Kad\u0131n polis taraf\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131narak polis merkezine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.