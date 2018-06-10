Kadir Gecesi (Kandil) mesajları

Gel ey Hazreti Muhammed aleyhissel\u00e2m bahardir, dualar ard\u0131nda sakl\u0131, aminlerimiz vard\u0131r Hacdan d\u00f6ner gibi, Beraat\u201dtan iner gibi gel gel Bekliyoruz y\u0131llard\u0131r Kadir Geceniz m\u00fcbarek olsun \r\n\r\n,Bu gece kulun yalvar\u0131\u015f ve yakar\u0131\u015flar\u0131n\u0131 Y\u00fcce Allah\u00fc t\u00ea\u00e2l\u00e2ya sunaca\u011f\u0131 ve O\u201dnun sonsuz aff\u0131ndan, merhametinden, iyili\u011finden bol bol yararlanaca\u011f\u0131 umut, huzur ve m\u00fcjde gecesidir Kadir Geceniz m\u00fcbarek olsun! \r\n\r\n,Kadir geceniz m\u00fcbarek olsun Allah\u00fc t\u00ea\u00e2l\u00e2 sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir \u015fekilde ya\u015famay\u0131 nasip etsin\u2026\r\n\r\n,Allah\u00fc t\u00ea\u00e2l\u00e2n\u0131n nimet, rahmet ve ma\u011ffiretinin m\u00fcminlere bol bol ihsan edildi\u011fi gece manas\u0131na gelen Kadir Gecesinde, bir y\u0131ll\u0131k ya\u015fant\u0131m\u0131z\u0131, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi d\u00fc\u015f\u00fcnecek ve ona g\u00f6re hayat\u0131m\u0131za \u00e7eki d\u00fczen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine girece\u011fiz. Bu gece hay\u0131rl\u0131 bir gece, y\u00fcreklerimiz ibadetle \u00e7arps\u0131n, g\u00f6n\u00fcllerimiz bir olsun Kadir Geceniz m\u00fcbarek olsun! \r\n\r\n,Allah\u00fc t\u00ea\u00e2l\u00e2 sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir \u015fekilde ya\u015famay\u0131 nasip etsin. Kadir Geceniz M\u00fcbarek olsun! \r\n\r\n,Ellerin duaya uzand\u0131\u011f\u0131, sinelerin dostlara a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131, g\u00f6zlerin masumiyet arad\u0131\u011f\u0131 bu m\u00fcbarek gecede t\u00fcm dualar\u0131n\u0131z kabul olmas\u0131 dile\u011fiyle. Kadir Geceniz m\u00fcbarek olsun! \r\n\r\n,Kadir Gecesi dileklerimizi, isteklerimizi Allah\u00fc t\u00ea\u00e2l\u00e2ya arz etmek i\u00e7in de de\u011ferli bir f\u0131rsatt\u0131r Kadir Gecesi, Allah\u00fc t\u00ea\u00e2l\u00e2n\u0131n rahmet ve ba\u011f\u0131\u015flanmas\u0131n\u0131n sa\u011fanak halinde yery\u00fcz\u00fcne indi\u011fi, dileyen her m\u00fcminin arma\u011fanlara garketti\u011fi bir gecedir. Hepimize hay\u0131rl\u0131 olsun\r\n\r\n,Bu gece kulun yalvar\u0131\u015f ve yakar\u0131\u015flar\u0131n\u0131 Allah\u00fc t\u00ea\u00e2l\u00e2ya sunaca\u011f\u0131 ve O\u2019nun sonsuz aff\u0131ndan, merhametinden, iyili\u011finden bol bol yararlanaca\u011f\u0131 umut, huzur ve m\u00fcjde gecesidir. Kadir gecen m\u00fcbarek olsun.\r\n\r\n,M\u00fcbarek Kadir Gecenizi kutlar, her \u015feyin g\u00f6nl\u00fcn\u00fczden ge\u00e7ti\u011fi gibi olmas\u0131n\u0131 temenni ederim. Kandiliniz m\u00fcbarek olsun.\r\n\r\n,Dertlerimiz kum tanesi kadar k\u00fc\u00e7\u00fck, sevin\u00e7lerimiz Nisan ya\u011fmuru kadar bol olsun. Bu m\u00fcbarek geceniz sevapla dolsun. Kadir Geceniz M\u00fcbarek Olsun.\r\n\r\n,Hay\u0131rl\u0131 Kandiller... Allah\u00fc t\u00ea\u00e2l\u00e2 bu g\u00fczel gecede bizlere onun r\u0131zas\u0131n\u0131 kazanacak ameli versin, Kadir geceniz hay\u0131rl\u0131 olsun.\r\n\r\n,Allah'\u00fc Te\u00e2la iki cihanda c\u00fcmlemizi aziz ve bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle m\u00fc\u015ferref eylesin. Kadir geceniz m\u00fcbarek olsun\u2026\r\n\r\n,*|* Sofran\u0131z afiyetli, paran\u0131z bereketli, kararlar\u0131n\u0131z isabetli, yuvan\u0131z muhabbetli, kalbiniz Merhametli, bedeniniz s\u0131hhatli, y\u00fcz\u00fcn\u00fcz mutlu, Kandiliniz kutlu olsun.\r\n,*|* M\u00fcbarek Kadir Gecenizi kutlar, her \u015feyin g\u00f6nl\u00fcn\u00fczden ge\u00e7ti\u011fi gibi olmas\u0131n\u0131 temenni ederim. Kandiliniz m\u00fcbarek olsun.\r\n\r\n,*|* Ge\u00e7mi\u015fin bug\u00fcnle, \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131n g\u00f6lgeyle umudun ger\u00e7ekle, \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131n g\u00f6lgeyle, \u00fcz\u00fcnt\u00fcn\u00fcn ne\u015feyle, \u00f6fkenin sevgiyle bar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 nice kandillere.\r\n \r\n,*|* En \u0131\u015f\u0131lt\u0131l\u0131 bak\u0131\u015flar\u0131n g\u00f6zlerinde, en tatl\u0131 s\u00f6zlerin kulaklar\u0131nda, t\u00fcm mutlulukar\u0131n avu\u00e7lar\u0131nda ve en sonsuz sevgilerin g\u00f6nl\u00fcnce ya\u015fayaca\u011f\u0131 nice mutlu kandillere.\r\n\r\n,*|* resimli kadir gecesi mesajlar\u0131\u0130lahi Esintilerin kalpleri ok\u015fad\u0131\u011f\u0131, bir an\u0131n bir asra bedel oldu\u011fu bu gece dualarda birle\u015fmek dile\u011fiyle, Kandilinizi Kutlar\u0131m.\r\n\r\n,*|* T\u00f6vbe g\u00fcvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kap\u0131nda dursun. B\u00fct\u00fcn Melekler sizinle,Dualar\u0131n\u0131z Kabul Kadir Geceniz M\u00fcbarek Olsun....\r\n\r\n,.,Bin aydan daha hay\u0131rl\u0131 olan Kadir Gecesi'nde, kainat\u0131n yarat\u0131c\u0131s\u0131 ve alemlerin Rabbi ba\u011f\u0131\u015flay\u0131c\u0131 ve ac\u0131y\u0131c\u0131 Allah\u00fc t\u00ea\u00e2l\u00e2 t\u00fcm dualar\u0131n\u0131z\u0131 kabul etsin!\r\n\r\n,Varl\u0131\u011f\u0131 ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Y\u00fcce Allah\u00fc t\u00ea\u00e2l\u00e2n\u0131n kendisine dua edenleri geri \u00e7evirmez. Dualar\u0131m\u0131z\u0131n Rabbimizin y\u00fcce kat\u0131na iletilmesine vesile olan bu m\u00fcbarek Kadir Gecesinde dualarda bulu\u015fmak \u00fcmidiyle selametle.\r\n\r\n,Allah\u00fc t\u00ea\u00e2l\u00e2n\u0131n a\u015fk\u0131yla yan bu gece, secdeye var\u0131p huzura erince, \u015fu fakiri de an bu gece. Kadir Geceniz m\u00fcbarek olsun. \r\n\r\n,G\u00fc