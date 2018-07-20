Kadir İnanır'dan kötü haber

Ye\u015filcam'\u0131n usta oyuncusu Kadir \u0130nan\u0131r'\u0131n, meslekta\u015f\u0131 T\u00fcrkan \u015eoray gibi oyunculu\u011fu b\u0131rakmaya karar verdi\u011fi iddia edildi.\r\n,Kadir \u0130nan\u0131r, y\u00f6netmen Nihat Durak ile e\u015fi Filiz Durak'\u0131n y\u00f6netece\u011fi 'Kap\u0131' adl\u0131 sinema filmiyle son kez izleyici kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kacak.,Midyatl\u0131 S\u00fcryani bir ailenin dram\u0131n\u0131 anlatan yap\u0131m i\u00e7in el s\u0131k\u0131\u015fan usta oyuncu , \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde \u00e7ekimler i\u00e7in Mardin'e gidecek., 1,5 ay s\u00fcrmesi beklenen \u00e7ekimler, Mardin'de ba\u015flay\u0131p sonras\u0131nda Kapadokya ve \u0130stanbul'da son bulacak. \r\n\r\n,Yap\u0131m \u015firketinin, \u0130nan\u0131r'a kad\u0131n partner olarak Necla Naz\u0131r'a teklif g\u00f6t\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi. (Ak\u015fam Life)\r\n\r\n,Kadir \u0130nan\u0131r, 15 nisan 1949'da Ordu'ya ba\u011fl\u0131 Fatsa il\u00e7esinde Mehmet \u0130nan\u0131r, Rukiye \u0130nan\u0131r \u00e7iftinin o\u011flu olarak do\u011fmu\u015ftur.,Kadir \u0130nan\u0131r'dan k\u00f6t\u00fc haber az \u00f6nce geldi.,Hayranlar\u0131 \u015fokta...,1967 y\u0131l\u0131nda Ses dergisi'nin d\u00fczenledi\u011fi "Sinema Artisti Yar\u0131\u015fmas\u0131"'nda finale kald\u0131.,1995-1996 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda Kanal D'de yay\u0131nlanan B\u00f6yle Gitmez adl\u0131 bir haber program\u0131n\u0131n sunuculu\u011funu yapt\u0131. ,Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul e\u011fitimi s\u0131ras\u0131nda da yetene\u011fini \u00e7e\u015fitli okul g\u00f6sterilerinde sergiledi. ,Kadir \u0130nan\u0131r, yat\u0131l\u0131 olarak okudu\u011fu \u0130stanbul Haydarpa\u015fa Lisesi'nin ard\u0131ndan gidemedi\u011fi \u00fcniversiteye y\u0131llar sonra Marmara \u00dcniversitesi, \u0130leti\u015fim Fak\u00fcltesi, Radyo Televizyon B\u00f6l\u00fcm\u00fc'n\u00fc bitirdi.\r\n,T\u00fcrk Sinemas\u0131nda son d\u00f6nem 2000 yap\u0131m\u0131 Komser \u015eekspir adl\u0131 filmde yer alan \u00fcnl\u00fc oyuncu, 24 y\u0131l aradan sonra 2003 y\u0131l\u0131nda G\u00f6nderilmemi\u015f Mektuplar adl\u0131 filmde T\u00fcrkan \u015eoray'la yeniden biraraya geldi. Birbirine yak\u0131\u015ft\u0131r\u0131lan bu ikili, bu filmle de b\u00fcy\u00fck ilgi toplad\u0131. ,Toplam 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan \u0130nan\u0131r'\u0131n en uzun soluklu dizisi Marziye adl\u0131 yap\u0131m oldu.,5. Adana Alt\u0131n Koza Film \u015eenli\u011fi'nde Utan\u00e7 (1973) adl\u0131 filmle En \u0130yi Erkek Oyuncu se\u00e7ilen Kadir \u0130nan\u0131r, ba\u015frollerini Fatma Girik, Serpil \u00c7akmakl\u0131, Nur S\u00fcrer, Erdal \u00d6zya\u011fc\u0131lar ile payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 1985 yap\u0131m\u0131 Y\u0131lanlar\u0131n \u00d6c\u00fc adl\u0131 \u015eerif G\u00f6ren filmiyle ise 23. Antalya Film \u015eenli\u011fi'nde En \u0130yi Erkek Oyuncu \u00f6d\u00fcl\u00fcn\u00fcn\u00fcn sahibi oldu. ,Kadir \u0130nan\u0131r, 1990'da Med Cezir Manzaralar\u0131 adl\u0131 film ile 3. Ankara Film \u015eenli\u011fi'nde de En \u0130yi Erkek Oyuncu dal\u0131nda \u00f6d\u00fcl\u00fcn sahibi oldu.\r\n, Bir sonraki y\u0131lda (1968) d\u00fczenlenen Saklamba\u00e7 gazetesinin "Fotoroman Artisti Yar\u0131\u015fmas\u0131"'nda da birinci oldu. ,Daha sonra \u015eoray'la bir\u00e7ok film daha \u00e7evirerek T\u00fcrk sinemas\u0131n\u0131n erkek y\u0131ld\u0131zlar\u0131 aras\u0131na girdi.,Kadir \u0130nan\u0131r, kalabal\u0131k ailesinin son \u00e7ocu\u011fudur. 14 tane kendisinden b\u00fcy\u00fck karde\u015fleri vard\u0131r. ,Bir s\u00fcre fotoromanlarda oynad\u0131ktan sonra Yedi Ad\u0131m Sonra (1968) adl\u0131 filmdeki k\u00fc\u00e7\u00fck bir rolle sinemaya ba\u015flad\u0131. \u0130lk kez ba\u015frolde oynad\u0131\u011f\u0131 1970 tarihli, At\u0131f Y\u0131lmaz'\u0131n y\u00f6netti\u011fi Kara G\u00f6zl\u00fcm filminde T\u00fcrkan \u015eoray'la ba\u015frolleri payla\u015ft\u0131.