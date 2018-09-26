Kafasında 14 metal plaka, 28 vida ve 45 zımba var

O g\u00fcnden sonra sessizli\u011fini bozmayan Mason sonunda konu\u015ftu.\r\n\r\n,Ryan Mason kafas\u0131nda 14 metal plaka ve 28 vida oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Four Four Two'ya konu\u015fan Mason, "O pozisyonda Cahill'le kafa kafaya \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131zda inan\u0131lmaz bir ac\u0131 ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131 hat\u0131rl\u0131yorum. ,Bir s\u00fcre kendime gelememi\u015ftim. Kendime geldi\u011fimde ba\u015f\u0131mda doktor vard\u0131" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Tak\u0131m doktorunun hayat\u0131n\u0131 kurtard\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Mason "Y\u00fcz\u00fcm\u00fcn sa\u011f taraf\u0131 fel\u00e7 olmu\u015ftu, doktor beyin hasar\u0131 olu\u015ftu\u011funu fark etti ve beni hemen hastaneye g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Herhangi bir hastaneye de\u011fil \u00f6zellikle St. Mary'ye g\u00f6t\u00fcr\u00fclmemi sa\u011flad\u0131" dedi.\r\n\r\n,Uzun bir s\u00fcre kafas\u0131nda f\u0131s\u0131lt\u0131lar duydu\u011funu s\u00f6yleyen Mason "En ufak bir g\u00fcr\u00fclt\u00fcye bile tahamm\u00fcl edemiyordum. Bu y\u00fczden beni \u00f6zel bir odaya ta\u015f\u0131d\u0131lar. G\u00fcn\u00fcn 20 saatini uyuyarak ge\u00e7irmeye ba\u015flad\u0131m" dedi.\r\n\r\n,"Kafamda metal plakalar ve vidalar olud\u011funu biloyurdum. 6 ay sonra doktorlar kafamda 14 metal plaka ve 28 vida oldu\u011funu bana s\u00f6yledi" diyen Mason "Ba\u015f\u0131mdaki yaray\u0131 kapatmak i\u00e7in 45 z\u0131mba kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131" dedi. Futboldan vazge\u00e7mekten ba\u015fka \u015fans\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Ryan Mason "Epilepsi vb. riskler nedeniyle art\u0131k futbol oynayamazd\u0131m" diye konu\u015ftu.,Hull City'nin Chelsea'yle oynad\u0131\u011f\u0131 ma\u00e7ta Gary Cahill'in kafas\u0131na yapt\u0131\u011f\u0131 sert m\u00fcdahale sonras\u0131 sakatlanan Mason'\u0131n kafatas\u0131nda \u00e7ok say\u0131da k\u0131r\u0131k olu\u015fmu\u015ftu.\r\n\r\n