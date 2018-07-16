Kağıthane'de gece yarısı hareketli dakikalar

Ka\u011f\u0131thane'de y\u00fckselen silah sesleri hareketli dakikalar\u0131n ya\u015fanmas\u0131na neden oldu. ,Vatanda\u015flar\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine \u00e7ok say\u0131da polis ve \u00f6zel harekat ekibi sevk edildi. ,Sahra Sokak'ta saat 03.00 s\u0131ralar\u0131nda silah sesleri y\u00fckseldi., \u0130ddiaya g\u00f6re 35 ya\u015f\u0131ndaki Hakan T. giri\u015f kattaki evinin balkonundan havaya ate\u015f a\u00e7maya ba\u015flad\u0131.,Vatanda\u015flar\u0131 ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine \u00f6zel harekat timleri ve \u00e7ok say\u0131da polis ekibi g\u00f6nderildi. Soka\u011f\u0131 ablukaya alan polis ekipleri, binan\u0131n etraf\u0131na g\u00fcvenlik \u015feridi \u00e7ekti. Yo\u011fun g\u00fcvenlik \u00f6nlemlerinin alt\u0131nda binaya \u00f6zel harekat timleri girdi. Ekiplerin seslenmesine kar\u015f\u0131l\u0131k verilmemesi \u00fczerine ko\u00e7 ba\u015f\u0131 ile kap\u0131 k\u0131r\u0131larak i\u00e7eri girildi.,Kap\u0131n\u0131n k\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan i\u00e7eri giren \u00f6zel harekat ekipleri zanl\u0131y\u0131 g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. Evde yap\u0131lan aramalarda silah\u0131n bulunamamas\u0131 \u00fczerine polisler binan\u0131n etraf\u0131nda arama yapt\u0131. Yakla\u015f\u0131k 15 dakika s\u00fcren aramalar\u0131n ard\u0131ndan olayda kullan\u0131lan silah arka bah\u00e7ede bulundu.\r\nEvde yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ekip otosuna bindirilen Hakan T. sorgulanmak \u00fczere emniyete g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.