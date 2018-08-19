Kahreden haber! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Yolcu midib\u00fcs\u00fc u\u00e7uruma yuvarland\u0131! ,\u00c7ok say\u0131da \u00f6l\u00fc ve yaral\u0131 var...,Bart\u0131n\u2019da yolcu midib\u00fcs\u00fc 21 yolcusuyla birlikte kontrolden \u00e7\u0131karak u\u00e7uruma yuvarland\u0131. ,Olayda ilk belirlemelere g\u00f6re \u00f6l\u00fc ve yaral\u0131n\u0131n da oldu\u011fu kaydedilirken, olay yerine \u00e7ok say\u0131da sa\u011fl\u0131k ekibi sevk edildi. ,Olay, Bart\u0131n\u2019\u0131n Kap\u0131suyu mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, \u0130stanbul\u2019dan Cide\u2019ye gitmekte olan s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc \u00f6\u011frenilemeyen 34 BHD 207 plakal\u0131 yolcu midib\u00fcs\u00fc kontrolden \u00e7\u0131karak 100 metrelik u\u00e7uruma yuvarland\u0131. ,Ara\u00e7ta 21 yolcunun bulundu\u011fu \u00f6\u011frenilirken olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve \u00e7ok say\u0131da 112 sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi.,KARAYOLUNDA UZUN KUYRUKLAR OLU\u015eTU\r\n,\u0130lk belirlemelere g\u00f6re kazada \u00f6l\u00fc ve yaral\u0131lar\u0131n oldu\u011fu \u00f6\u011frenilirken, kaza dolay\u0131s\u0131yla karayolunda uzun ara\u00e7 kuyruklar\u0131 da olu\u015ftu. ,Ekipler yaral\u0131lar\u0131 kurtarmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.,BARTIN VAL\u0130S\u0130 NUSRET D\u0130R\u0130M: \u201c\u015eU ANA KADAR TESP\u0130T ED\u0130LEN 3 VEFAT, 19 YARALI VAR\u201d , Bart\u0131n\u2019da s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn direksiyon hakimiyetini kaybetti\u011fi midib\u00fcs 100 metreden u\u00e7uruma yuvarland\u0131. Vali Nusret Dirim ilk belirlemelere g\u00f6re 3 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini, 19 ki\u015finin de yaraland\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,\r\nYakla\u015fan Kurban Bayram\u0131 dolay\u0131s\u0131yla \u0130stanbul\u2019da ya\u015fayan vatanda\u015flar, k\u00f6ylerine gitmek i\u00e7in s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn hen\u00fcz belirlenemedi\u011fi 34 BHD 207 plakal\u0131 midib\u00fcs\u00fc kiralayarak yola \u00e7\u0131kt\u0131. 27 ki\u015filik ara\u00e7, Kuruca\u015file-Cide karayolu Kap\u0131suyu mevkiinde kontrolden \u00e7\u0131karak yakla\u015f\u0131k 100 metreden u\u00e7uruma yuvarland\u0131.,Kazay\u0131 g\u00f6ren di\u011fer s\u00fcr\u00fcc\u00fcler durumu jandarma, AFAD, 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da sa\u011fl\u0131k ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. U\u00e7uruma yuvarlanan midib\u00fcs i\u00e7in vatanda\u015flar taraf\u0131ndan halat sark\u0131t\u0131ld\u0131. Yaral\u0131lar halatlar yard\u0131m\u0131yla yukar\u0131ya \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131.,\r\nB\u00f6lgede incelemelerde bulunan Bart\u0131n Valisi Nusret Dirim ise \u201cBayram \u00f6ncesi \u00e7ok \u00fcz\u00fcc\u00fc bir kaza, \u0130stanbul\u2019dan Cide istikametine giden midib\u00fcs \u015feklinde bir ara\u00e7. Bir k\u00f6ye ait, bayramla\u015fmak \u00fczere k\u00f6ylerine gitmek isteyen vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 g\u00f6t\u00fcr\u00fcyor. Duyuldu\u011fu kadar\u0131yla burada sanki \u015fof\u00f6r hatas\u0131 olabilece\u011fini de\u011ferlendirebilece\u011fimiz durum olu\u015fmu\u015f. \u015eu ana kadar tespit edilen 3 vefat anla\u015f\u0131l\u0131yor, 19 yaral\u0131 var. \u015eu an arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor. \u00c7evrede ciddi bir arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yap\u0131lmas\u0131 gerekiyor. Ara\u00e7 ciddi bir \u015fekilde u\u00e7urumdan yuvarland\u0131. \u00c7evreye yay\u0131lm\u0131\u015f vefat veya yaral\u0131 olabilece\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcncesiyle bunlar\u0131n \u00e7evrede ara\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 ciddi bir \u015fekilde yapmak gerekiyor. Vatanda\u015flar da bu duyarl\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6steriyor. AFAD burada, ambulanslar\u0131m\u0131z burada, 112 acil burada, jandarma burada, b\u00f6lge trafik burada herkes \u00fczerine d\u00fc\u015feni yap\u0131p bir an \u00f6nce buradaki arama kurtarma i\u015flemleri i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar. Hayat\u0131n\u0131 kaybeden vatanda\u015flar\u0131m\u0131za Allah\u2019tan rahmet diliyorum\u201d ifadelerine yer verdi.\r\nOlayla ilgili soru\u015fturma s\u00fcr\u00fcyor.