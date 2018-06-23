T\u00fcm T\u00fcrkiye, A\u011fr\u0131'da kaybolan Leyla Aydemir'i konu\u015furken; bug\u00fcn Alibeyk\u00f6y'den kahreden haber geldi.,Alibeyk\u00f6y baraj\u0131nda serinlemek i\u00e7in suya giren \u00fc\u00e7 \u00e7ocuktan ikisi kaybolmu\u015ftu. ,Son dakika gelen habere g\u00f6re iki \u00e7ocu\u011fun cesedine ula\u015f\u0131ld\u0131. ,Hastaneye kald\u0131r\u0131lan di\u011fer \u00e7ocu\u011fun da hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi \u00f6\u011frenildi\r\n\r\n\r\n,\u0130lk m\u00fcdahalesi sa\u011fl\u0131k ekipleri taraf\u0131ndan yap\u0131lan \u00e7ocuk, hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\u0130hbar \u00fczerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. \r\n\r\nKaybolan \u00e7ocuklar\u0131n yak\u0131nlar\u0131 da arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na kat\u0131lmak \u00fczere baraja geldi. Ekipler, sinir krizi ge\u00e7iren aileyi sakinle\u015ftirmekte g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekti. \u0130tfaiye ekiplerinin barajda arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.\r\n\r\n,Edinilen bilgilere g\u00f6re olay 12.00 s\u0131ralar\u0131nda Alibeyk\u00f6y baraj\u0131nda meydana geldi. Serinlemek i\u00e7in baraja giren \u00fc\u00e7 \u00e7ocuktan \u015eefik Yanak ve Mustafa Altan suda kayboldu. Nurullah Yanak ise vatanda\u015flar taraf\u0131ndan g\u00fc\u00e7l\u00fckle k\u0131y\u0131ya \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131. \r\n,Arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan saatler sonra iki \u00e7ocu\u011fun cesedine ula\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bilgisi geldi. Bu haberin ard\u0131ndan hastaneye kald\u0131r\u0131lan \u00e7ocu\u011fun da hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi \u00f6\u011frenildi.,.,Alibeyk\u00f6y Baraj\u0131na girmi\u015flerdi...